В Псковской области пройдет студенческая экспедиция на родину Мусоргского

В Псковской области пройдет экспедиция «Родина Мусоргского: путешествие к истокам творчества», организуемая АНО «Ключ к наследию», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Завершился первый конкурсный отбор межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», которая реализуется НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» при поддержке Русского географического общества. Экспертный совет утвердил 35 региональных заявок, в число победителей вошли 11 университетов и 23 организации.

Программа «Открываем Россию заново» предоставляет студентам уникальную возможность применить свои профессиональные навыки в реальных экспедиционных проектах, направленных на решение актуальных задач регионов. В свою очередь, региональные команды получают экспертизу и поддержку от талантливых молодых специалистов. География проектов охватывает широкий спектр направлений: от социальной сферы, образования и культуры до экологии, урбанистики и технологического развития территорий.

«Юбилейный сезон программы «Открываем Россию заново» в Год единства народов России обретает особый смысл. Для нас это еще одна возможность показать, что единство складывается из множества голосов, традиций и локальных историй. Когда мы смотрим на заявки этого года, то видим, как молодые исследователи соединяют разные регионы в единую и сильную картину страны. Студенты, которые едут в экспедиции, становятся не просто наблюдателями, а хранителями культурного кода, проводниками идеи, что единство нельзя соединить административными границами, его создают люди. И сегодня особенно ценно, что участники программы исследуют нашу землю, бережно связывают её прошлое с будущим, строя мосты между регионами, культурами и поколениями», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В 2026 году на конкурсный отбор экспедиций поступило 225 заявок, заявителями стали 93 вуза и более 60 организаций, включая фонды, ассоциации, государственные учреждения, институты развития. Самыми популярными темами среди заявок стали: культура, урбанистика и образование.

Участники экспедиции «Родина Мусоргского: путешествие к истокам творчества», организуемой АНО «Ключ к наследию», займутся привлечением туристов на родину Модеста Мусоргского (в первую очередь, в его в музей-усадьбу в деревне Наумово Куньинского района). Студенты соберут всю информацию, связывающую композитора с Псковской областью, изучив всю доступную литературу и пообщавшись с местными жителями и экспертами. Затем на основе полученных данных участники определят перечень локаций, связанных с Мусоргским, и запишут для каждой из них аудио истории, которые любой человек сможет прослушать на смартфоне. Также в рамках экспедиции планируется создать сопутствующий интернет-ресурс с описанием туристической инфраструктуры.

Ранее в Псковской области уже состоялось четыре студенческие экспедиции в рамках проекта «Открываем Россию заново». В 2023 году участники экспедиции провели интенсивы и соревнования по робототехнике, а затем организовали робототехнический фестиваль областного уровня. В другой экспедиции студенты разрабатывали предложения по развитию территории исторического поселения «Пушкиногорье». В 2023 году команда сформировала в формате альбома-концепции развития деревни Бехтерево предложения по сохранению айдентики архитектуры русской деревни и ее современного использования для постоянного проживания на сельских территориях.

«Для нас большая радость запустить пятый межуниверситетский и десятый сезон для Высшей школы экономики совместно с нашими партнерами, за эти годы множество молодых специалистов принесли пользу стране, проявив свои профессиональные компетенции в полевых условиях. Спасибо всем заявителям экспедиций, нам было очень сложно выбирать лучших из лучших. Я уверен, что сезон получится ярким и созидательным и приглашаю всех студентов присоединяться к этой уникальной возможности», – сказал проректор Высшей школы экономики, председатель экспертного совета конкурса «Открываем Россию заново» Дмитрий Земцов.

Отбор участников на первые экспедиции уже начался. Подать заявку на понравившуюся экспедицию могут студенты, магистранты и аспиранты любого вуза страны, в том числе иностранные студенты. Возраст участников – от 18 до 35 лет, абитуриенты 2026 года смогут подать заявку на экспедиции, стартующие в сентябре.

«Мы уже не первый год выступаем партнером Высшей школы экономики и Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и рады, что интерес к поездкам в студенческой среде растет. В этом году благодаря программе «Больше, чем путешествие» около тысячи молодых людей отправятся в экспедиции по регионам России, где не только получат актуальный прикладной опыт, но и навыки работы в команде, новые впечатления, а также расширят свои знания о любимой стране через культурно-просветительские мероприятия, которые включены в поездки. В новом сезоне ребят ждут по-настоящему увлекательные путешествия», – прокомментировала генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.

Победившие экспедиции получат не только обеспечение проезда, проживания, питания, экскурсионной программы для участников и наставников, но и методологическую поддержку. После завершения экспедиции также намечен ряд мероприятий – в конце года пройдут конкурс результатов экспедиций и итоговый форум сезона с награждением лучших команд и партнеров.

На сайте проекта, помимо победивших экспедиций, опубликован лист ожидания, заявки из которого могут быть приняты в программу, если организации-заявители доработают свои заявки или при отказе от реализации какой-либо из утвержденных экспедиций.