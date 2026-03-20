В Псковской области пройдет студенческая экспедиция на родину Мусоргского

В Псковской области пройдет экспедиция «Родина Мусоргского: путешествие к истокам творчества», организуемая АНО «Ключ к наследию», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Завершился первый конкурсный отбор межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», которая реализуется НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» при поддержке Русского географического общества. Экспертный совет утвердил 35 региональных заявок, в число победителей вошли 11 университетов и 23 организации.
Программа «Открываем Россию заново» предоставляет студентам уникальную возможность применить свои профессиональные навыки в реальных экспедиционных проектах, направленных на решение актуальных задач регионов. В свою очередь, региональные команды получают экспертизу и поддержку от талантливых молодых специалистов. География проектов охватывает широкий спектр направлений: от социальной сферы, образования и культуры до экологии, урбанистики и технологического развития территорий.
В 2026 году на конкурсный отбор экспедиций поступило 225 заявок, заявителями стали 93 вуза и более 60 организаций, включая фонды, ассоциации, государственные учреждения, институты развития. Самыми популярными темами среди заявок стали: культура, урбанистика и образование.
Участники экспедиции «Родина Мусоргского: путешествие к истокам творчества», организуемой АНО «Ключ к наследию», займутся привлечением туристов на родину Модеста Мусоргского (в первую очередь, в его в музей-усадьбу в деревне Наумово Куньинского района). Студенты соберут всю информацию, связывающую композитора с Псковской областью, изучив всю доступную литературу и пообщавшись с местными жителями и экспертами. Затем на основе полученных данных участники определят перечень локаций, связанных с Мусоргским, и запишут для каждой из них аудио истории, которые любой человек сможет прослушать на смартфоне. Также в рамках экспедиции планируется создать сопутствующий интернет-ресурс с описанием туристической инфраструктуры.
Ранее в Псковской области уже состоялось четыре студенческие экспедиции в рамках проекта «Открываем Россию заново». В 2023 году участники экспедиции провели интенсивы и соревнования по робототехнике, а затем организовали робототехнический фестиваль областного уровня. В другой экспедиции студенты разрабатывали предложения по развитию территории исторического поселения «Пушкиногорье». В 2023 году команда сформировала в формате альбома-концепции развития деревни Бехтерево предложения по сохранению айдентики архитектуры русской деревни и ее современного использования для постоянного проживания на сельских территориях.
Отбор участников на первые экспедиции уже начался. Подать заявку на понравившуюся экспедицию могут студенты, магистранты и аспиранты любого вуза страны, в том числе иностранные студенты. Возраст участников – от 18 до 35 лет, абитуриенты 2026 года смогут подать заявку на экспедиции, стартующие в сентябре.
Победившие экспедиции получат не только обеспечение проезда, проживания, питания, экскурсионной программы для участников и наставников, но и методологическую поддержку. После завершения экспедиции также намечен ряд мероприятий – в конце года пройдут конкурс результатов экспедиций и итоговый форум сезона с награждением лучших команд и партнеров.
На сайте проекта, помимо победивших экспедиций, опубликован лист ожидания, заявки из которого могут быть приняты в программу, если организации-заявители доработают свои заявки или при отказе от реализации какой-либо из утвержденных экспедиций.