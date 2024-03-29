Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бортовой компьютер на тракторе
Онлайн-викторина про Псковскую область
ответы на все вопросы
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
автомир Geely Okavango
2024 вызовы и угрозы
«Метражи» инвестиции в недвижимость
розыгрыш билетов в кино
Господин Рейтингомер
Сергей Федосеев о работе в округе
Парковка в зеленой зоне
про опоздания на работу
молодежь профсоюза
 
 
 
ещё Общество 29.03.2024 15:060 Мощная волна потепления придет в Псковскую область через два дня 30.03.2024 10:000 Молодёжный фестиваль интеллектуальных игр пройдет в Великих Луках 30.03.2024 09:390 Обучение для администраторов госпабликов прошло в Пскове 29.03.2024 21:400 На детский телефон доверия в Псковской области в прошлом году поступило более 3 тысяч обращений 29.03.2024 21:200 В Островской межрайонной больнице теперь могут проводить цитологические исследования 29.03.2024 21:000 Свыше 30 человек прошли курс подготовки по должности «Младший инспектор» в Пскове
 
 
 
Самое популярное 27.03.2024 10:572 Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова 27.03.2024 12:032 Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области 25.03.2024 13:024 Галина Невалённая покидает пост главврача Псковской городской поликлиники 26.03.2024 10:214 Сбитый на улице Инженерной в Пскове подросток скончался 23.03.2024 22:4410 Александра Грацкого заключили под стражу на два месяца
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Молодёжный фестиваль интеллектуальных игр пройдет в Великих Луках

30.03.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

XX молодёжный фестиваль интеллектуальных игр среди школьников «Встречи на Ловати» состоится в городе Великие Луки 30-31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор «ЛУКИ МОЛ» Артём Баринов.

Фото здесь и далее: директор «ЛУКИ МОЛ» Артём Баринов

В фестивале примут участие традиционно 24 команды из Пензы, Самары, Москвы, Долгопрудного, Санкт-Петербурга, Коммунара, Новокубанска, Ростова-на-Дону, Великого Новгорода, Пскова, Великих Лук, Пустошки.

Организаторами фестиваля являются автономная некоммерческая организация «Центр реализации и поддержки молодёжных инициатив «ЛУКИ МОЛ», Управление образования Администрации города Великие Луки, Дом детского творчества имени А.Матросова, средняя общеобразовательная школа №13, Клуб интеллектуальных игр «ВО!», детский технопарк «Кванториум».

Молодёжный фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати» стал победителем конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, поэтому проводится на средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии правительством Псковской области.
 

Большинство команд приехали в Великие Луки 29 марта, чтобы принять участие в экскурсионной программе. Ребята побывали в Краеведческом музее, Мемориальном доме-музее академика И.М.Виноградова, Музее-усадьбе С.В.Ковалевской, Музее спорта и олимпийского движения Псковского края, Музее истории 254 Гвардейского стрелкового полка имени А.Матросова, Областном музее почтовой связи.

Участники фестиваля возложили цветы к памятнику Александра Матросова на могиле Героя.

Теги: #фестиваль #интеллектуальная игра
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли упростить выдачу оружия в России?
В опросе приняло участие 287 человек
30.03.2024, 10:000 Молодёжный фестиваль интеллектуальных игр пройдет в Великих Луках 30.03.2024, 09:390 Обучение для администраторов госпабликов прошло в Пскове 30.03.2024, 09:200 Учеников автошкол без лицензии не допустят к экзамену на права 30.03.2024, 09:000 Когда обычно диагностируют биполярное расстройство, рассказал врач
29.03.2024, 22:440 Музыканты псковской детской филармонии выступили с первым отчетным концертом 29.03.2024, 22:041 Депутат Вишневский* внесен в реестр иностранных агентов 29.03.2024, 22:000 Продолжается розыск псковича с татуировкой «Д» на руке 29.03.2024, 21:400 На детский телефон доверия в Псковской области в прошлом году поступило более 3 тысяч обращений
29.03.2024, 21:200 В Островской межрайонной больнице теперь могут проводить цитологические исследования 29.03.2024, 21:000 Свыше 30 человек прошли курс подготовки по должности «Младший инспектор» в Пскове 29.03.2024, 20:440 Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Пугачевой иноагентом 29.03.2024, 20:400 Псковские росгвардейцы продолжают отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения
29.03.2024, 20:200 Финал спартакиады по волейболу среди юношей прошел в Пскове 29.03.2024, 20:000 Полистовье представили на форуме «Экология большого города» в Петербурге 29.03.2024, 19:584 Пскович нанес возлюбленной 23 ножевых ранения и собирается взять ее замуж 29.03.2024, 19:400 Псковские курсанты отработали действия при тревоге
29.03.2024, 19:170 Бизнес-миссия взяла курс на туризм и оздоровительный отдых 29.03.2024, 19:160 Слесарь и грузчик-рубщик требуются в ООО «ПсковАгроИнвест» 29.03.2024, 19:000 Псковским работодателям нужно подтвердить основной вид деятельности до 15 апреля 29.03.2024, 18:540 Бизнес-миссия выполнена: ТПП Псковской области и Витебское отделение Белорусской ТПП нашли партнеров
29.03.2024, 18:451 В псковской «Веге» завершилась смена Курчатовского института для школьников 29.03.2024, 18:270 «Экопром» приглашает водителей для работы в Пскове 29.03.2024, 18:222 В Госдуме предложили штрафовать пассажиров при ДТП 29.03.2024, 18:150 Областной прокурор посетил с проверкой колонию в псковской Середке
29.03.2024, 18:030 Три почтовых отделения отремонтировали в Псковской области в прошлом году 29.03.2024, 18:020 Специальные грамоты и дипломы получили псковские школьники на Международном форуме «Шаг в будущее» 29.03.2024, 18:010 Асфальтобетонный завод «Амманн» Псковавтодора готов к дорожному сезону 29.03.2024, 18:000 Онлайн-брифинг в пресс-центре ПЛН об итогах работы Псковского отделения «Почты России». ВИДЕО
29.03.2024, 17:590 Итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы» подвели в Псковской области 29.03.2024, 17:530 Кровлю меняют в Иоанно-Богословском соборе Крыпецкого монастыря 29.03.2024, 17:480 Житель Бежаницкого района по решению суда отработает езду с «липовыми» правами 29.03.2024, 17:390 28% сотрудников сливают рабочие логины и пароли в фишинговых рассылках
29.03.2024, 17:230 В каком году был зафиксирован самый холодный конец марта в Псковской области, рассказала синоптик 29.03.2024, 17:090 Нетрезвый водитель автомобиля Dodge съехал в кювет в Пушкиногорском районе 29.03.2024, 17:000 Мастер-классы по воркауту провели для учащихся двух школ Пскова 29.03.2024, 16:511 Работник Центра спортивной подготовки Псковской области умер в командировке
29.03.2024, 16:400 Картина «Две» Кузьмы Петрова-Водкина вернулась в Псков 29.03.2024, 16:300 Победителей соревнований по шахматам «Белая ладья» определили в Пскове 29.03.2024, 16:290 Николай Козловский: Молодёжь достаточно активно переезжает в Великие Луки 29.03.2024, 16:230 Более 10 млн почтовых отправлений совершили жители Псковской области в прошлом году
29.03.2024, 16:210 О правилах поведения вблизи энергообъектов напомнили псковичам 29.03.2024, 16:050 Какие цветы дольше всего стоят в вазе, рассказали псковичам 29.03.2024, 16:030 «Квартирник»: «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии. ВИДЕО 29.03.2024, 15:510 Полицейский отчет, платные парковки и почетные грамоты псковским работникам культуры
29.03.2024, 15:490 Дефицит осадков ожидается в Псковской области в апреле 29.03.2024, 15:480 Гость печерянина получил удары ножом в шею и сумел сбежать 29.03.2024, 15:450 Штат сотрудников Почты России в Псковской области укомплектован почти на 95% - Ольга Беляцкая 29.03.2024, 15:370 Единый день оказания бесплатной юрпомощи провела региональная общественная приёмная «Единой России»
29.03.2024, 15:290 Вернутся ли ночные заморозки в Псковскую область, рассказала Тала Нещадимова 29.03.2024, 15:190 «Хайпожоры»: Эхо теракта. ВИДЕО 29.03.2024, 15:130 Запрет выхода на водоемы на моторных лодках введут в Псковской области с 15 апреля 29.03.2024, 15:060 Мощная волна потепления придет в Псковскую область через два дня
29.03.2024, 15:020 Один человек пострадал в результате съезда с дороги большегруза в Пустошкинском районе 29.03.2024, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об итогах работы Псковского отделения «Почты России» 29.03.2024, 14:590 Два легковых автомобиля и микроавтобус попали в ДТП в центре Пскова 29.03.2024, 14:570 Место встречи: Петропавловское кладбище
29.03.2024, 14:570 Tele2 укрепила позиции в В2В-сегменте СЗФО: база корпоративных клиентов выросла на 18% 29.03.2024, 14:560 Противотанковые ежи заметили на берегу озера в Гдовском районе 29.03.2024, 14:270 Ярлыки с проблемы домашнего насилия снимут в новом сериале KION 29.03.2024, 14:210 Кастинг фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2024» состоится 31 марта
29.03.2024, 14:120 В Печорах водитель автомобиля сбил девочку 29.03.2024, 14:040 «Изборские истории»: Картины и судьбы, весна в Изборске и «Боговы полотенца королевства Сетомаа». ВИДЕО 29.03.2024, 13:530 «Неконцерт» Детской филармонии пройдет в Пскове 29.03.2024, 13:490 Совместные проекты до 2026 года наметили руководители «Михайловского» и ряда учреждений Белоруссии
29.03.2024, 13:390 Строительство домов для переселения граждан в Новосокольниках замедлилось из-за санкций 29.03.2024, 13:290 «Зверьё моё»: Помощь животным в Острове 29.03.2024, 13:270 Пользователи Telegram из РФ смогут ограничивать входящие сообщения 29.03.2024, 13:140 Связь под водой на Нижегородской ГЭС обеспечил МегаФон
29.03.2024, 13:130 Себя показать и Пушкина посмотреть: региональный этап всероссийского фестиваля прошёл в «Михайловском» 29.03.2024, 13:120 Псковский музей-заповедник вошел в топ-20 российских музеев за 2023 год по версии «Медиалогии» 29.03.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии 29.03.2024, 12:590 Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Пскове 
29.03.2024, 12:570 Робот с российским паспортом: решение контакт-центра «Ростелекома» вошло в реестр отечественного ПО 29.03.2024, 12:510 Итогам работы Псковского отделения «Почты России» будет посвящен брифинг в пресс-центре ПЛН 29.03.2024, 12:470 Четырех человек спасли полицейские при пожаре в Пскове. ВИДЕО 29.03.2024, 12:370 Приставы арестовали в Великих Луках 26 автомобилей должников
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru