Общество

Молодёжный фестиваль интеллектуальных игр пройдет в Великих Луках

XX молодёжный фестиваль интеллектуальных игр среди школьников «Встречи на Ловати» состоится в городе Великие Луки 30-31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор «ЛУКИ МОЛ» Артём Баринов.

Фото здесь и далее: директор «ЛУКИ МОЛ» Артём Баринов

В фестивале примут участие традиционно 24 команды из Пензы, Самары, Москвы, Долгопрудного, Санкт-Петербурга, Коммунара, Новокубанска, Ростова-на-Дону, Великого Новгорода, Пскова, Великих Лук, Пустошки.

Организаторами фестиваля являются автономная некоммерческая организация «Центр реализации и поддержки молодёжных инициатив «ЛУКИ МОЛ», Управление образования Администрации города Великие Луки, Дом детского творчества имени А.Матросова, средняя общеобразовательная школа №13, Клуб интеллектуальных игр «ВО!», детский технопарк «Кванториум».

Молодёжный фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати» стал победителем конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, поэтому проводится на средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии правительством Псковской области.



Большинство команд приехали в Великие Луки 29 марта, чтобы принять участие в экскурсионной программе. Ребята побывали в Краеведческом музее, Мемориальном доме-музее академика И.М.Виноградова, Музее-усадьбе С.В.Ковалевской, Музее спорта и олимпийского движения Псковского края, Музее истории 254 Гвардейского стрелкового полка имени А.Матросова, Областном музее почтовой связи.

Участники фестиваля возложили цветы к памятнику Александра Матросова на могиле Героя.