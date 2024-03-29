Общество

37% владельцев земельных участков в Пскове собираются сажать картофель в этом году - опрос

Сажать картофель в этом году собираются 4 из 10 владельцев земельных участков в Пскове. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из города, имеющие дачу, огород или дом в деревне.

Изображение от Racool_studio на Freepik

Посадку картофеля в этом сезоне запланировали 37% владельцев загородных участков: 35% сажали картофель и в прошлом году, 2% решились лишь в этом. «Магазинный картофель есть невозможно. Приходится тратить много сил и денег на посадку своего», — комментируют свое решение респонденты.

55% не планируют заниматься выращиванием картофеля: «На даче нужно отдыхать! И зачем выращивать то, что стоит копейки?»

