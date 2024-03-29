Общество

Победителей антинаркотических конкурсов определили в Псковской области

Церемония награждения победителей и участников конкурса научных работ среди студентов и курсантов Псковской области состоялось в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Конкурс был посвящен проблемам профилактики наркомании и наркопреступности. Награждение прошло в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В этом году победителем конкурса научных работ стала студентка Псковского государственного университета Карина Ермолаева. Призерами конкурса признаны студент ПсковГУ Никита Иванов и курсантка Псковского филиала Академии ФСИН России Юлия Маменченкова.

На награждении присутствовали авторы и авторские коллективы, занявшие первые места в региональном этапе Всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе», итоги которого были подведены ранее.

В торжественной обстановке начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев поздравил победителей и призеров конкурсов, и вручил ребятам дипломы и ценные подарки от Правительства Псковской области.

В церемонии награждения приняли участие представители ГУНК МВД России и Правительства Псковской области, которые поблагодарили участников за неравнодушие к проблеме наркомании, отметив важность проведения подобного вида конкурсов среди молодёжи, поскольку данная работа способствует развитию социальной активности молодого поколения, в том числе, в сфере профилактики.