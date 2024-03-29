Общество

Вопросы противодействия коррупции обсудили в Псковской областной прокуратуре

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции прошло в прокуратуре Псковской области 29 марта. Об этом сообщается в официальной группе областной прокуратуры в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа прокуратуры Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

В мероприятии приняли участие работники прокуратуры области, представители правоохранительных и контролирующих органов региона.

В ходе заседания обсуждены результаты проведенного социологического исследования по оценке восприятия населением и предпринимательским сообществом уровня коррупции в Псковской области, эффективности антикоррупционной работы в органах государственной власти региона и вопросы недобросовестной конкуренции.