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Общество

Лидером «Движения первых» в Псковской области стала Мария Тучак

31.03.2024 09:21|ПсковКомментариев: 0

Мария Тучак заняла пост лидера Псковского регионального отделения «Движения первых». Соответствующая информация размещена на официальном сайте движения.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в 2022 году вручил Марии Тучак благодарность президента РФ. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Мария Тучак закончила Псковский государственный университет, постоянный участник региональных и федеральных молодежных программ и форумов, автор ряда проектов. Один из них — «Наставник — школа подготовки вожатых для работы с несовершеннолетними, состоящими в конфликте с законом» — признали победителем регионального грантового конкурса, проект получил поддержку правительства Псковской области.

Мария Тучак была командиром Псковского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», работала заместителем начальника отдела по работе с национальными и религиозными объединениями управления внутренней политики регионального правительства.

В 2022 году Мария Тучак получила благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина за вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Напомним, ранее пост лидера регионального отделения «Движения первых» покинула Екатерина Родина. Она сообщила, что продолжит работу с молодежью и будет развивать свои проекты. 

Теги: #движение первых
Источник: Псковская Лента Новостей
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