Общество

Чемпион России по роллер-спорту Роман Богрец разбился насмерть на соревнованиях

Чемпион России по роллер-спорту Роман Богрец скончался в возрасте 36 лет, получив несовместимые с жизнью травмы на соревнованиях в Санкт-Петербурге 30 марта. Об этом сообщается на сайте Федерации роллер-спорта России.

Роман Богрец. Фото: Федерация роллер-спорта России

В федерации отметили, что Богрец воспитал множество юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса.

«Сам много тренировался и выступал, являлся образцом подражания для многих спортсменов. За его выступлениями в кроссе всегда следили все юные участники - настолько они были быстрыми, легкими и эффектными. Федерация роллер-спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа. Мы скорбим вместе с вами», - говорится в публикации.

Роман Богрец упал на этапе квалификационного заезда Кубка города Санкт-Петербурга по кроссу на роликовых коньках, являющегося первым этапом Кубка федерации роллер спорта России по кроссу. Спортсмен находился в полном комплекте защитной экипировки, предусмотренном регламентом мероприятия. Он скончался в больнице.