Общество

Дни финансовой грамотности пройдут для жителей Палкинского и Дедовичского районов

Уровень своей финансовой грамотности под руководством специалистов исполнительных органов региона, банков и Псковского государственного университета смогут повысить жители двух муниципалитетов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специальные тематические мероприятия в рамках Дней финансовой грамотности в Псковской области пройдут в Палкинском и Дедовичском районах 2 апреля. Образовательные модули будут организованы для школьников старших классов, работников социальных учреждений и пенсионеров.

Для школьников Дедовичской и Добычинской школ пройдет урок «Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения». Специалисты отрасли расскажут учащимся про стратегию достижения финансовых целей с учетом доходов и расходов, научат переживать значимые финансовые события в жизни без кредитов и долгов.

Пенсионеров в рамках обучающего семинара проинформируют о видах финансового мошенничества и способах избежать противоправных действий в сфере денежного обращения. Кроме того, гражданам пожилого возраста расскажут о финансовых продуктах, которые помогут в управлении средствами и их защите, а также способствуют инвестированию активов и получению дополнительных доходов. Мероприятия состоятся на площадках Палкинского районного центра досуга и Дедовичской центральной районной библиотеки.

Программа-лекция для социальных работников будет посвящена вопросам управления бюджетом: как эффективно и безопасно использовать инструменты современного финансового рынка, как выходить из трудных финансовых ситуаций и как не попасться на уловки мошенников.

Мероприятия организованы в рамках региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Псковской области».