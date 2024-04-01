Общество

Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России прибыл в Псковскую область с официальным визитом

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов прибыл в Псковскую область с официальным визитом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В состав делегации включены Генеральный консул посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации Мехриддин Хайриддинов, Генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге Абдурахмон Махмудов и другие представители посольства.

Это первый визит чрезвычайного и полномочного посла в Псковскую область, который направлен на налаживание и укрепление сотрудничества между регионами Узбекистана и Псковской области.

Ботиржон Асадов планирует обсудить с властями региона вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия. Делегация посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации ознакомится с работой промышленных предприятий и производств области, в том числе особой экономической зоной «Моглино». Официальные лица Республики Узбекистан также проведут ряд встреч со студентами, а также представителями бизнес сообщества, в том числе и гражданами Узбекистана, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в Псковской области.