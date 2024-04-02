Общество

«Бал Победы» пройдет в Пскове 6 мая

Псковский городской молодёжный центр 6 мая во второй раз проведёт «Бал Победы», посвящённый 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Участники от 14 до 35 лет под руководством хореографа Светланы Бурдонос смогут посетить репетиции и на публику исполнить известные танцы 40-х годов XX века под живую музыку военного духового оркестра. Кроме того, в день мероприятия как танцевальные пары, так и гости смогут увидеть выступления творческих коллективов, поиграть в танцевальные игры и посетить тематические зоны.

Интерактивные площадки начнут работать с 17:30, открытие бала – в 18:00.

Регистрация на бал проходит индивидуально и обязательно. На мероприятии действует дресс-код, который необходимо соблюдать каждому участнику в обязательном порядке. Вход для гостей свободный.

Отметим, репетиции к балу будут проходить каждый вторник и четверг, начиная с 4 апреля, на базе колледжа искусств имени Римского-Корсакова по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2.

По возникающим вопросам обращаться по телефонам 56-44-44 или 56-37-07.

Организатором мероприятия выступает МБУ «Псковский городской молодёжный центр» при поддержке РОО «Псковский молодёжный центр», «Студии исторического и социального танца госпожи Макаровой» и войсковой части 64044.