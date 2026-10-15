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Великолучанку оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранки

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Великолукский городской суд оштрафовал 39-летнюю местную жительницу на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию гражданки Армении. Также у женщины конфисковали мобильный телефон, с помощью которого она совершила преступление. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В мае 2026 года женщина через портал «Госуслуги» подала документы в отдел по вопросам миграции в Великих Луках и зарегистрировала иностранку в принадлежащей ей квартире. При этом собственница не собиралась предоставлять жилье для фактического проживания, а сама гражданка Армении не планировала там жить. 

Как установил суд, фиктивная регистрация лишила правоохранительные органы возможности контролировать соблюдение иностранной гражданкой правил миграционного учета и передвижения по территории России.

Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном. При назначении наказания суд учел данные о ее личности, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих.

Приговор не вступил в законную силу.

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