Великолучанку оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранки

Великолукский городской суд оштрафовал 39-летнюю местную жительницу на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию гражданки Армении. Также у женщины конфисковали мобильный телефон, с помощью которого она совершила преступление. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В мае 2026 года женщина через портал «Госуслуги» подала документы в отдел по вопросам миграции в Великих Луках и зарегистрировала иностранку в принадлежащей ей квартире. При этом собственница не собиралась предоставлять жилье для фактического проживания, а сама гражданка Армении не планировала там жить.

Как установил суд, фиктивная регистрация лишила правоохранительные органы возможности контролировать соблюдение иностранной гражданкой правил миграционного учета и передвижения по территории России.

Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном. При назначении наказания суд учел данные о ее личности, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих.

Приговор не вступил в законную силу.