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ФСБ показала видео с планировавшим теракты в России гражданином Швеции, задержанным в Себежском округе

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ФСБ опубликовала видео с частью показаний задержанного за незаконное пересечение госграницы в Псковской области подданного Швеции.

Видео: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Показания он дает на английском языке. На видео также показаны фото задержанного в военной форме, а также копии его контракта.

Ранее в четверг ФСБ сообщила о задержании в Себежском муниципальном округе Псковской области подданного Швеции, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ и прибывшего в РФ для совершения диверсий на военных объектах.

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Позже выяснилось, что задержанный служил в батальоне «Айдар»* и планировал теракты в России. В ФСБ сообщили о наличии документов, подтверждающих его участие в боевых действиях против РФ в составе ВСУ.

Против мужчины завели уголовное дело по части 1 статьи 322 (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации) УК РФ. Обсуждается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и статье 359 (наемничество) УК РФ, пишет ТАСС. 

*Запрещенная в РФ террористическая организация

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