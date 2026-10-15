ФСБ показала видео с планировавшим теракты в России гражданином Швеции, задержанным в Себежском округе

ФСБ опубликовала видео с частью показаний задержанного за незаконное пересечение госграницы в Псковской области подданного Швеции.

Видео: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Показания он дает на английском языке. На видео также показаны фото задержанного в военной форме, а также копии его контракта.

Ранее в четверг ФСБ сообщила о задержании в Себежском муниципальном округе Псковской области подданного Швеции, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ и прибывшего в РФ для совершения диверсий на военных объектах.

Позже выяснилось, что задержанный служил в батальоне «Айдар»* и планировал теракты в России. В ФСБ сообщили о наличии документов, подтверждающих его участие в боевых действиях против РФ в составе ВСУ.

Против мужчины завели уголовное дело по части 1 статьи 322 (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации) УК РФ. Обсуждается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и статье 359 (наемничество) УК РФ, пишет ТАСС.

*Запрещенная в РФ террористическая организация