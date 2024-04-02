Общество

Общественная акция «Аутизм в прозе» прошла на площадке Fjord Plaza. ФОТО

Общественная акция в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья «Аутизм в прозе» прошла в торгово-досуговом центре Fjord Plaza в деревне Борисовичи Псковского района 2 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Александр Елисеев / ПЛН

Акция проходила в рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. Цель акции – поддержание толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра.

Акция организована силами специалистов Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты».