Общество

Звезде сериала «Солдаты» из Пскова пришлось обращаться за психиатрической помощью

Актер Юрий Шибанов из Пскова в зените своей славы исполнил роль худощавого сержанта Фахрутдинова в знаменитом сериале «Солдаты». Однако больше 10 лет назад актер пропал из кино. Программа «Малахов» разыскала звезду сериалов.

Скриншоты: шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» / smotrim.ru

Как оказалось, Юрия Шибанова подкосило психическое заболевание – ему пришлось лечь в клинику. У него диагностировали биполярное расстройство. «Хотя вначале был диагноз "шизофрения", но потом профессор Андрей Шмилович диагностировал биполярное расстройство, это намного проще», - поделился актер в шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Также Юрий Шибанов страдает пародонтитом, зубов у него нет. Сейчас мужчина занимается нижней челюстью.

Помимо прочего, у актера постоянные поведенческие сбои. Юрий Шабанов должен банкам по кредитным платежам почти 3 млн рублей.

«Я пошел брать кредит в состоянии психоза. Оформлял карту, снимал наличку. Это было еще до пандемии. Сейчас хотел на вставную челюсть взять, но не дали. Суммарно у меня долгов на 2,9 миллиона. Хочу их отдать, но, когда начинается психоз, ты не можешь собой управлять. Ты тотально начинаешь верить, что все иначе. Мне говорят одно, а я понимаю что-то другое», - говорит Юрий Шибанов.

В последнее время он пробует себя в качестве треш-стримера, принимает стабилизирующие поведение психотропные лекарства, а также проходит экспериментальное лечение.

Видеозапись передачи опубликована здесь>>>

Юрий Шибанов родился 9 декабря 1978 года в городе Горняк (Украина). В 1979 году вместе с родителями переехал в Псковскую область в военный городок, где и провёл детство. В 1994 году окончил девять классов и поступил в художественное училище в городе Пскове. В свободное время посвящал КВНу и работе в псковском цирке. В 1996 году организовал международный творческий лагерь «Семь чудес», куда съезжались школьники и студенты из России, Америки и Германии.

В дальнейшем Шибанов придумывал и организовал юмористический концерт «Супер-Хохма-Шоу», который дважды в 1999 и 2000 годах с аншлагом проходил на большой сцене Пскова.