Звезде сериала «Солдаты» из Пскова пришлось обращаться за психиатрической помощью

Актер Юрий Шибанов из Пскова в зените своей славы исполнил роль худощавого сержанта Фахрутдинова в знаменитом сериале «Солдаты». Однако больше 10 лет назад актер пропал из кино. Программа «Малахов» разыскала звезду сериалов.
Скриншоты: шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» / smotrim.ru
Как оказалось, Юрия Шибанова подкосило психическое заболевание – ему пришлось лечь в клинику. У него диагностировали биполярное расстройство. «Хотя вначале был диагноз "шизофрения", но потом профессор Андрей Шмилович диагностировал биполярное расстройство, это намного проще», - поделился актер в шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».
Также Юрий Шибанов страдает пародонтитом, зубов у него нет. Сейчас мужчина занимается нижней челюстью.
Помимо прочего, у актера постоянные поведенческие сбои. Юрий Шабанов должен банкам по кредитным платежам почти 3 млн рублей.
В последнее время он пробует себя в качестве треш-стримера, принимает стабилизирующие поведение психотропные лекарства, а также проходит экспериментальное лечение.
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