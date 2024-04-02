Общество

Квантовым вычислениям и медицине будущего будет посвящен апрельский «Урок цифры»

Очередной «Урок цифры», который пройдет в школах страны в апреле, будет посвящен квантовым вычислениям и применению их в различных профессиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Минцифры РФ.

Тему цифрового урока «Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего» изучат российские школьники с 1 по 11 класс. Урок направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

Открытый урок в Псковской области состоится 10 апреля в 10:50 в Москвинской средней общеобразовательной школе в деревне Кирово Псковского района.

Цель урока — сформировать представление обучающихся о применении квантовых вычислений в современной медицине, новых специальностях в области квантовых технологий, в том числе в биомедицине и смежных областях науки, а также о возможностях получения соответствующих профессий в российский вузах.

«Урок цифры» — уникальный образовательный проект, который уже 5 лет дает возможность школьникам со всей России развивать навыки и компетенции, востребованные в ИТ-отрасли и узнавать больше о высоких технологиях.

Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика и госкорпорация «Росатом» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.