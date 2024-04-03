Женщина в Палкинском районе оплатила свыше 600 тысяч рублей по кредитным платежам, чтобы уехать за границу

Жительница Палкинского района задолжала банку свыше 600 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Ограничение права выезда за пределы России сподвигло должницу к исполнению обязательств. Женщина работает за границей и планировала свою рабочую поездку. В итоге она пришла на личный прием в отделение судебных приставов, где ей объяснили, как можно оплатить задолженность. В этот же день женщина оплатила ее в полном объеме.
УФССП России по Псковской области напоминает: прежде чем планировать поездки за границу, следует проверить наличие задолженностей и оплатить их. Сделать это можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на
официальном сайте УФССП России по Псковской области.