Общество

Женщина в Палкинском районе оплатила свыше 600 тысяч рублей по кредитным платежам, чтобы уехать за границу

Жительница Палкинского района задолжала банку свыше 600 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Ограничение права выезда за пределы России сподвигло должницу к исполнению обязательств. Женщина работает за границей и планировала свою рабочую поездку. В итоге она пришла на личный прием в отделение судебных приставов, где ей объяснили, как можно оплатить задолженность. В этот же день женщина оплатила ее в полном объеме.

УФССП России по Псковской области напоминает: прежде чем планировать поездки за границу, следует проверить наличие задолженностей и оплатить их. Сделать это можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на

официальном сайте УФССП России по Псковской области.