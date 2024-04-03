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Общество

Женщина в Палкинском районе оплатила свыше 600 тысяч рублей по кредитным платежам, чтобы уехать за границу

03.04.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Жительница Палкинского района задолжала банку свыше 600 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Ограничение права выезда за пределы России сподвигло должницу к исполнению обязательств. Женщина работает за границей и планировала свою рабочую поездку. В итоге она пришла на личный прием в отделение судебных приставов, где ей объяснили, как можно оплатить задолженность. В этот же день женщина оплатила ее в полном объеме.

УФССП России по Псковской области напоминает: прежде чем планировать поездки за границу, следует проверить наличие задолженностей и оплатить их. Сделать это можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на
официальном сайте УФССП России по Псковской области.

Теги: #Палкинский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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