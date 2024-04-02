Общество

Псковская область присоединилась к общероссийской акции «Призывник»

Первый этап общероссийской акции «Призывник» проводится в Псковской области с 1 апреля по 15 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, акция направлена на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста.

Традиционно в числе запланированных мероприятий — антинаркотические лекции и беседы с разъяснением негативных последствий незаконного потребления наркотиков и существующей ответственности за участие в их незаконном обороте для лиц призывного возраста, будущих призывников и военнослужащих.

Также внимание будет уделено мероприятиям по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни.

Организатор акции на территории региона - управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.