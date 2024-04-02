Общество

Псковские организации могут получить грант на открытие центров дневного пребывания детей с инвалидностью

Организации в Псковской области могут получить грант на открытие центров дневного пребывания детей с инвалидностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным Росстата, в России живут более 720 тысяч детей с инвалидностью. Многим из них необходима регулярная помощь в развитии и социализации, а их родителям — психологическая поддержка и возможность уделить время себе, работе и ежедневным делам.

Эту задачу решают центры дневного пребывания для детей и молодых взрослых с инвалидностью — пространства для семей, воспитывающих детей с особенностями развития. В целях поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и проведении Года семьи объявлен Всероссийский грантовый конкурс «Центры новых возможностей».

Его проводят при поддержке благотворительного фонда «Страна для детей» и благотворительного фонда социальных и культурных проектов «Царьград», а инициатором выступила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Такой центр — это пространство общения и досуга, приобретения полезных навыков, профессиональной ориентации для детей с инвалидностью, а также поддержка их родителей. Желаю вам успехов на конкурсе, а также в нашем общем деле — делать жизнь наших семей с детьми более комфортной, разнообразной и счастливой!» — отметила Мария Львова-Белова.

Участниками конкурса могут стать государственные и муниципальные учреждения, российские некоммерческие организации, общественные объединения, государственно-общественные и общественно-государственные объединения.

Победители конкурса получат до 2 млн рублей на открытие и оснащение центров дневного пребывания и смогут направить выделенные средства на закупку необходимого технического и бытового оборудования, на ремонт помещений, административные и другие расходы.

В конкурсе могут принять участие представители из всех 89 субъектов Российской Федерации. Прием заявок продлится до 15 апреля (включительно). Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, которую нужно отправить на адрес электронной почты grant@stranadlyadetei.ru.