Общество

Денис Иванов призвал голосовать за благоустройство общественной территории в поселке Панино

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов призвал голосовать за благоустройство общественной территории в поселке Панино в рамках конкурса по программе «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жилье и городская среда».

Общественная территория расположена в секторе индивидуальной застройки в районе дома 11 поселка Панино (окрестности Пскова).

В поселке отсутствуют благоустроенные территории общего пользования. Обустройство детской игровой площадки с зонами для отдыха повысит комфортность проживания жителей поселка, проживающих на удалении от основных городских рекреационных зон.

В рамках благоустройства планируется оборудование современной многофункциональной детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием, установкой урн и скамеек.

Принять участие в голосовании может любой житель субъекта РФ старше 14 лет. Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на сайте za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.