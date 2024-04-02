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Молодой человек попал в больницу после укуса гадюки

20-летний молодой человек попал в больницу в Калуге после укуса гадюки, у него развился сильный болевой синдром.

Фотографии: kaluga-poisk.ru

При осмотре у пациента обнаружили следы укуса, покраснение и отечность двух пальцев левой кисти, а также отёк предплечья и средней трети плеча. На ладони выявили очаговый некроз размером до 0,5 см в диаметре, а также признаки общей интоксикации, пишет kaluga-poisk.ru.

Молодого калужанина госпитализировали в палату интенсивной терапии экстренного отделения, где ему оказали специализированную медицинскую помощь. Пациенту ввели антидоты - сыворотки против яда гадюки и столбняка, а также провели интенсивную инфузионно-дезинтоксикационную терапию. Поражённую конечность зафиксировали и иммобилизировали.

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Через сутки состояние пациента стабилизировалось, болевой синдром и интоксикация были купированы. Пациент остается под наблюдением и продолжает лечение в БСМП.