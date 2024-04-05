Общество

Экскурсию для школьников провели в пожарно-спасательной части в Пскове

Ученика 9-б класса Гуманитарного лицея пришли на экскурсию в пожарно-спасательную часть №3 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

«Такие экскурсии важны для ребят. Уже сейчас они думают о том, с какой профессией связать свою жизнь, и многие испытывают интерес к делу пожарных», - отметили в ведомстве.

«Экскурсия нам очень понравилась. Это самая интересная экскурсия за всё время, что мы ходили. У нас профориентация, поэтому им всё красиво и чётко преподнесли, что и как работает», — поделилась классный руководитель Юлия Карпенко.