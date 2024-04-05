Общество

Кого не коснется запрет движения на водоемах Псковской области, разъяснили в МЧС

С 15 апреля 2024 года на водоемах Псковской области начнет действовать запрет движения на моторных плавательных средствах всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе гидроциклов. Об этом в воскресенье, 7 апреля, напоминает Главное управление МЧС России по региону. Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, «в то же время выход на воду на весельных лодках, не оснащенных моторами, разрешен».

В связи с этим Центр ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области напоминает судоводителям основные правила. Спасатели рекомендуют, прежде чем сесть в лодку, убедиться в ее исправности и прочности. Необходимо обязательно проверить, на месте ли весла, уключины, спасательные средства (круг и жилеты), черпак для отлива воды.

«На всех находящихся в лодке должны быть надеты спасательные жилеты. Если просто взять жилет с собой и положить в лодку, то в случае ее опрокидывания или выпадения за борт, вы просто не успеете его надеть. Производить посадку в лодку следует по одному человеку, ступая на середину настила лодки, равномерно рассаживаясь на сиденья относительно бортов. Нельзя перегружать лодку. Во время движения лодки пассажирам нельзя меняться местами и садиться на борта лодки. Сидящий «на вёслах» должен быть особенно внимательным, чтобы не удариться о борт другой лодки при прогулке на водных объектах.

Совершая прогулки на воде, надо двигаться всегда по правой стороне реки, по ходу лодки, стараясь держаться не дальше 20 метров от берега.

Ни в коем случае нельзя допускать шалости во время движения лодки – это опасно для жизни! Категорически запрещается переходить с одной лодки на другую, раскачивать ее, купаться и нырять с нее. В случае опрокидывания лодки следует держаться за ее борта, избегая резких движений и не наклоняя лодку на одну сторону», - рассказали в МЧС и призвали жителей Псковской области соблюдать правила пользования маломерными судами.

Фото: 60.mchs.gov.ru