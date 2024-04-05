Кого не коснется запрет движения на водоемах Псковской области, разъяснили в МЧС

С 15 апреля 2024 года на водоемах Псковской области начнет действовать запрет движения на моторных плавательных средствах всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе гидроциклов. Об этом в воскресенье, 7 апреля, напоминает Главное управление МЧС России по региону. Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, «в то же время выход на воду на весельных лодках, не оснащенных моторами, разрешен».
В связи с этим Центр ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области напоминает судоводителям основные правила. Спасатели рекомендуют, прежде чем сесть в лодку, убедиться в ее исправности и прочности. Необходимо обязательно проверить, на месте ли весла, уключины, спасательные средства (круг и жилеты), черпак для отлива воды.
«На всех находящихся в лодке должны быть надеты спасательные жилеты. Если просто взять жилет с собой и положить в лодку, то в случае ее опрокидывания или выпадения за борт, вы просто не успеете его надеть. Производить посадку в лодку следует по одному человеку, ступая на середину настила лодки, равномерно рассаживаясь на сиденья относительно бортов. Нельзя перегружать лодку. Во время движения лодки пассажирам нельзя меняться местами и садиться на борта лодки. Сидящий «на вёслах» должен быть особенно внимательным, чтобы не удариться о борт другой лодки при прогулке на водных объектах.
Ни в коем случае нельзя допускать шалости во время движения лодки – это опасно для жизни! Категорически запрещается переходить с одной лодки на другую, раскачивать ее, купаться и нырять с нее. В случае опрокидывания лодки следует держаться за ее борта, избегая резких движений и не наклоняя лодку на одну сторону», - рассказали в МЧС и призвали жителей Псковской области соблюдать правила пользования маломерными судами.
Фото: 60.mchs.gov.ru