Николай Козловский: Великие Луки - «донор» региона

Сегодня Великие Луки являются городом «донором» Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил глава города Николай Козловский.
Фотография предоставлена пресс-службой администрации Великих Лук
По словам главы города, успех наступил в 2010 году, когда город начал наращивать темпы производства, экономики от 8 % до 17 %.
«В прошлом году мы достигли 17,5 % роста промышленного производства. Таковы результаты. Город участвует во многих программах. Все на благо великолучан. Хочу также отметить, что взаимодействие с Всероссийской ассоциацией местного самоуправления, взаимодействие с Ассоциацией малых и средних городов России позволило нам получить дополнительный опыт. У нас создан институт общественных советников главы города. Сегодня у главы города более 350 общественных советников, которые несут информацию непосредственно от населения. Уже реализовано более 1000 мероприятий в рамках благоустройства города. Я надеюсь на дальнейшее взаимодействие с региональной властью, участие в федеральных программах, взаимодействие с Ассоциацией малых и средних городов России, которое в будущем будет также приносить успех. Спасибо!» – заключил Николай Козловский.