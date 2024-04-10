Общество

Николай Козловский: Великие Луки - «донор» региона

Сегодня Великие Луки являются городом «донором» Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил глава города Николай Козловский.

Фотография предоставлена пресс-службой администрации Великих Лук

«Моя многолетняя работа в органах местного самоуправления всегда была направлена на конечный результат, на решение задач, которые мы вели по повышению уровня и качества жизни горожан. Где-то это удалось, где-то нет, но главными и решающими в этом деле были жители города Великие Луки, которые своим талантом, трудолюбием, трудом, создавали материальные ценности, которые позволяли иметь финансы, финансировать проекты, важные для нашего города. Сегодня Великие Луки являются городом «донором» нашего региона. Это не случайно», - отметил он, комментируя вручение звания «Лучший руководитель органа местного самоуправления».

По словам главы города, успех наступил в 2010 году, когда город начал наращивать темпы производства, экономики от 8 % до 17 %.

«В прошлом году мы достигли 17,5 % роста промышленного производства. Таковы результаты. Город участвует во многих программах. Все на благо великолучан. Хочу также отметить, что взаимодействие с Всероссийской ассоциацией местного самоуправления, взаимодействие с Ассоциацией малых и средних городов России позволило нам получить дополнительный опыт. У нас создан институт общественных советников главы города. Сегодня у главы города более 350 общественных советников, которые несут информацию непосредственно от населения. Уже реализовано более 1000 мероприятий в рамках благоустройства города. Я надеюсь на дальнейшее взаимодействие с региональной властью, участие в федеральных программах, взаимодействие с Ассоциацией малых и средних городов России, которое в будущем будет также приносить успех. Спасибо!» – заключил Николай Козловский.