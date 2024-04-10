Общество

Собрание Псковского музея пополнилось новыми предметами

Собрание музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова Псковского музея-заповедника пополнилось новыми предметами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музею были переданы в дар вещи XIX и начала XX века.

Татьяна Стрелецкая, жительница Санкт-Петербурга, подарила музею платяной двустворчатый шкаф с зеркалом, предположительно, созданный в начале XX века. Также музею были подарены книги конца XIX века.

«Псковский музей-заповедник благодарит Татьяну Юрьевну за прекрасные дары! Безусловно, эти предметы будут демонстрироваться в музее и помогут создать атмосферу дореволюционной эпохи», - добавили в пресс-службе.