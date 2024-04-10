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Общество

Межрегиональная конференция «Литературная критика. XXI» пройдет в Пскове

11.04.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

I Межрегиональная конференция «Литературная критика. XXI» пройдет в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения. 

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова 

Встреча состоится в рамках  XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад».

Конференцию проведут известный российский поэт и прозаик, театральный художник, заместитель председателя правления, генеральный директор Союза писателей России Василий Дворцов и прозаик, публицист, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

В обсуждении примут участие филологи и литературные критики из Пскова, Москвы, Оренбурга, Ярославля, Краснодара, Курска, Санкт-Петербурга. Речь пойдет о состоянии и актуальных проблемах современной литературной критики, о премии «Неистовый Виссарион». Один из докладов будет посвящен творчеству поэтессы Светланы Размыслович.

Актёр театра и кино, заслуженный артист РФ, член Союза Театральных деятелей РФ Виктор Яковлев прочитает рассказ «Вася». Его автор - актёр театра и кино, лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит», член Союза Театральных деятелей РФ Николай Яковлев.  

Конференция пройдет в гибридном формате. Вход свободный.

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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