Общество

Сборник докладов с 69-й научной археологической конференции выпустят в Пскове

69-я научная конференция «Археология и история Пскова и Псковской земли» завершила работу в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В ней приняли участие исследователи из российских регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Твери, Казани и Краснодара, а также в онлайн-режиме белорусские специалисты из Минска и Полоцка. В семинаре представлено свыше 70 докладов, которые будут опубликованы в специальном сборнике.

В этом году семинар им. академика В. В. Седова носил междисциплинарный характер: помимо археологов и историков на конференции выступили и приняли участие в дискуссиях лингвисты, искусствоведы, историки архитектуры и искусства, этнографы, антропологи, реставраторы, ученые естественнонаучного профиля.

Как отметил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, с каждым годом интерес к мероприятию у научного сообщества растет, в том числе среди молодых специалистов, а конференция становится излюбленной площадкой для знакомств, дискуссий и новых идей.

Руководитель Археологического центра Псковской области Марина Кулакова рассказала, что в рамках семинара обсуждены, в том числе, итоги археологического сезона прошлого года. Так, в результате исследований культурных слоев городских улиц в Печорах и средневекового некрополя у храма сорока мучеников, а также благодаря типологическому и антропологическому анализам было выявлено, что в 16–18 веках на этих территориях проживало русское население. А при раскопках склепа церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы в Пскове удалось поименно идентифицировать погребения представителей рода псковских посадских людей Гремяцких.

«На конференции представилась возможность не только услышать увлекательные доклады коллег, но и пообщаться с ними, услышать ответы на имеющиеся вопросы, а также поделиться своими мыслями. Уверена, важнейший в нашем деле обмен опытом обязательно найдет отклик в новых работах участников семинара», — поделилась Марина Кулакова.

Семинар проводится в Пскове с 1980 года. Его организаторами в этом году стали Институт археологии РАН, Археологический центр Псковской области, Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и региональный Комитет по охране объектов культурного наследия. Конференция является одним из центров популяризации знаний об археологии и истории России в регионе и на прилегающих территориях. Распространение научной информации по истории Псковской земли способствуют росту интереса к посещению региона туристами.

Встреча проводится с целью обмена опытом специалистами, координации совместных действий и обсуждения различных вопросов — от повседневных методических до самых глубоких, стоящих перед наукой.