Общество

Прокурор региона примет граждан в Великих Луках

Прокурор Псковской области старший советник юстиции Андрей Мошков примет граждан в Великих Луках 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Андрей Мошков. Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Прием начнется в 14:00 в здании прокуратуры города Великие Луки: Октябрьский проспект, 55.

«Для встречи с прокурором области необходимо в указанное время подойти в прокуратуру с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу», - добавили в ведомстве.