Общество

Речное пассажирское судно «Иния» доставили в Псковскую область

Речное пассажирское судно «Иния» доставили в Псковскую область, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Специалисты комитета по туризму Псковской области оперативно выехали на место, чтобы встретить нашу "Инию". Теперь судно ожидает проверку, оформление документов и спуск на воду. Желаю успешно пройти все испытания!» - отметил Михаил Ведерников.

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Ранее сообщалось, что «Иния» сможет принять на борту до 54 пассажиров. На судне также предусмотрена перевозка маломобильных групп населения: отсутствуют пороги, что значительно упрощает использование специальных средств передвижения.