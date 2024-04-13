Общество

Насколько охвачена сельская местность в Псковской области аптечной сетью, рассказали статистики

Аптечная сеть Псковской области на 1 января 2024 года состояла из 342 аптек и аптечных магазинов, киосков и пунктов, из них 17% находились в сельской местности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Инфографика: Псковстат

Статистики уточнили, что на 1 января в регионе было 197 аптек и аптечных магазинов, а также 145 аптечных киосков и пунктов.

«В России первая аптека появилась в 1581 году при Иване Грозном и обслуживала царскую семью. Первая же аптека для населения открылась в Москве в 1672 году. В некоторых зарубежных странах в XIX веке автомобилисты приобретали в аптеках бензин для своих авто, а фармацевты рекомендовали его как лекарство от кожных заболеваний», - привели исторические факты в Псковстате.