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Концентрация березовой пыльцы в Пскове ожидается экстремально высокой – синоптики

Концентрация березовой пыльцы в Пскове, Новгороде и Санкт-Петербурге ожидается экстремально высокой, сообщается в Telegram-канале Gismeteo.

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«Увы, вместе с очень теплым воздухом распространяется опасный растительный аллерген — березовая пыльца, которая с юго-западными потоками прилетает из Европы. Причем сейчас сложилась такая ситуация, что в северных городах её концентрация может быть существенно выше, чем на юге. Так, в Пскове, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге на этой неделе концентрации пыльцы могут быть экстремально высокими», - отмечается в сообщении.

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Напомним, 14 апреля в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем в большинстве районов - умеренные дожди.