Общество

Эндокринолог назвала основные продукты для здорового питания

Человек должен включать в свой рацион пять основных групп продуктов - овощи и фрукты, крахмалосодержащие, белковые, молочные продукты, жиры и масла, и контролировать количество насыщенных жиров и добавленного сахара в питании, чтобы быть здоровым, рассказала эндокринолог-диетолог Дарья Абахина.

«Обратимся к международным рекомендациям. Можно выделить пять основных групп продуктов, составляющих базовый рацион. Первая - овощи и фрукты, в эту группу входят также ягоды и зелень», - сказала врач «Клиники Фомина».

По ее словам, первая группа продуктов важна, поскольку богата витаминами С и А, фолиевой кислотой, калием и пищевыми волокнами - рекомендуется есть минимум пять порций овощей и фруктов в день в свежем, замороженном, сушеном, варёном или тушёном виде. Эксперт отметила, что сушеные и консервированные фрукты могут содержать добавленный сахар или сиропы, а консервированные овощи часто содержат много соли и масла, на это стоит обращать внимание. Джемы, варенье и подобные продукты считаются сладостями, пишет РИА Новости.

Вторая группа продуктов - крахмалосодержащие, как макароны, крупы, хлеб, картофель, батат и другие. Это основной источник углеводов, продукты богаты негемовым железом, кальцием и витаминами группы B.

«Предпочтительно включать в рацион источники цельного зерна – хлебобулочные и макаронные изделия из цельнозерновой муки, цельнозерновые крупы (бурый и дикий рис, булгур, перловая и ячневая крупы, полба, просо, пшено, гречиха, киноа и другие) и макароны, картофель в мундире или запечённый с кожурой», - объяснила Абахина.

Третья группа - белковые продукты. К ним относится птица (курица, индейка), рыба или морепродукты, мясо, яйца, которые содержат гемовое железо, цинк, витамины группы В, а также источники растительного белка – бобовые (соя и продукты из неё, чечевица, фасоль, горох, нут), а также орехи и семена. Рыба и морепродукты помимо белка и омега-3 богаты кальцием, фосфором, селеном, йодом, а также витамином D.

«Четвертая - молочные продукты. В данную группу продуктов входят молоко, сыр, кисломолочные продукты и растительные альтернативы, обогащённые кальцием. Молочные продукты являются важнейшим источником кальция, а также белка, йода и витаминов группы В», - уточнила врач.

Она отметила, что пятой важной группой продуктов в питании человека являются жиры и масла. Например, в неё входят авокадо, орехи и семена, а также растительные масла и спреды. Абахина пояснила, что жиры в составе растительных масел помогают организму усваивать жирорастворимые витамины, являются источником жирных кислот.

«Рекомендуемое потребление насыщенных жиров - не более 20 грамм в день для женщин, не более 30 грамм в день для мужчин, добавленного сахара - не более 30 грамм в день, соль не более 5 грамм в день. Количество может варьировать в зависимости от индивидуальных особенностей», - резюмировала эксперт.