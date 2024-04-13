Общество

Псковской области вручили награды за первое место в номинации «Лучший субъект России по поддержке ТОС»

Псковской области вручили награды за первое место в номинации «Лучший субъект России по поддержке ТОС» на Форуме местного и общественного самоуправления «НАМЕСТАХ.РФ», который в эти дни проходит в Перми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Кроме того, Псковская область стала победителем в других номинациях. Так, ТОС «Светлый путь» Церковищенской волости Усвятского района занял 1 место в номинации «Благоустройство и экология». Первое место и у ТОСа «Ущицы» Куньинской волости Куньинского района в номинации «Укрепляем мир общинами».

«Бронза» в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма» — у ТОСа «Борисенки» из Себежского района. ТОС «Феникс» деревни Морино Выскодской волости Дновского района занял 4 место в номинации «Комплексное развитие территорий».

Одним из лучших председателей ТОС федеральная конкурсная комиссия отметила Надежду Иванову ТОС «Платишино» Красногородского района — 2 место в России.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» заняла второе место, как координатор движения ТОС в регионе.

Общероссийская Ассамблея ТОС пригласила к участию в форуме более 500 человек из разных регионов страны: активисты ТОС, представители местного самоуправления и органов региональной исполнительной власти. Псковскую область представляют исполнительной директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Татьяна Забелина и представитель правительства Псковской области Надежда Сергеева.

На форуме для участников работают проектные сессия, открытая студия, где можно дать интервью и рассказать о наработках, тематические площадки, где можно поделиться своим опытом работы по решению вопросов местного значения, взаимодействию активистов ТОС и органов власти.

В настоящее время в Псковской области число ТОСов приближается к 600. В этом движении участвуют 137 тыс жителей региона. С 2019 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова в Псковской области проводится региональный конкурс проектов ТОСов, бюджет которого увеличивался пропорционально росту организаций: с 3,5 млн рублей в 2019 году до 55 млн рублей в 2023 году. За 5 лет на реализацию проектов ТОСов направлено 137 млн рублей. На поддержку общественных инициатив в этом году будет направлено почти 162 млн рублей областного и местных бюджетов, в что числе рекордные 110 млн — на конкурс проектов ТОС и 33 млн рублей — на поддержку проектов в части инициативного бюджетирования.

В апреле были подведены итоги регионального конкурса ТОС. Победителями стали 346 проектов. Проекты-победители, направлены на решение целого комплекса вопросов: организация водоснабжения и уличного освещения, ремонт дорог, благоустройство придомовых территории, парков и парковых зон, зон отдыха, установка детских и спортивных площадок.