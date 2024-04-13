Общество

Колдун из Порховского района Виталий Рожков продолжил участие в «Битве экстрасенсов»

Колдун из Порховского района Псковской области Виталий Рожков сумел пройти испытание и продолжает борьбу в телевизионной передаче «Битве экстрасенсов» на канале «ТНТ».

Местом испытания стал дом в частном секторе Краснодара, жильцы которого обратились в программу. По сюжету передачи, хозяину дома Владиславу и его старшей дочери Элике приснился один и тот же кошмар с участием сущности в виде человеческого силуэта без кожи. Жильцы рассказали, что ведения материализовались, и полтергейста начали замечать другие члены семьи. Также существо стало причиной физических увечий домочадцев.

Участникам предстояло установить, что беспокоит жильцов. Участник из Псковской области Виталий Рожков, увидев жильцов дома, сразу заявил, что чувствовал их проблему и заранее нарисовал существо. Оказалось, что он оставил рисунок в машине. В доме колдун указал на один из углов, где, по словам жильцов, в последний раз и находился полтергейст. Опасности в темном силуэте Виталий Рожков не почувствовал и посоветовал жильцам дома постелить фольгу под кроватью для улучшения сна.