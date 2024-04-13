Общество

Каждый четвертый работающий пскович не решается просить прибавку к зарплате – опрос

Лишь 6% псковичей считают, что их зарплата соответствует их уровню квалификации. 80% уверены, что достойны большего: 23% на данный момент уже ведут переговоры об увеличении оклада, 33% готовятся просить прибавку, 24% не решаются. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

«Бесполезно. Все равно не повысят» — основной аргумент горожан, которые не осмеливаются вести переговоры о прибавке. Бюджетники говорят, что не просят повышения зарплаты, так как их сфера жестко регламентирована тарифными ставками. Кому-то проще найти новую работу, чем что-то просить.

Наиболее решительны в вопросах оплаты труда те, кто зарабатывает больше. Среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше как тех, кто уже инициировал переговоры о повышении заработка, так и тех, кто в настоящий момент готовится к ним.