Общество

Нет тоски в глазах, а есть инициатива – Алексей Севастьянов о конкурсе муниципальных служащих

Второй этап регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошёл в Псковской области. Конкурсная комиссия, в состав которой от областного Собрания депутатов входит председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, оценила теоретические знания претендентами, выполненные ими практические задания, содержательность выступления и чёткость ответов на поставленные вопросы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Заявки на участие в конкурсе подали 19 муниципальных служащих – это больше чем годом ранее. Конкурсанты представили работы по семи номинациям: экономика, градостроительство и землепользование, благоустройство населённых пунктов и ЖКХ, социальное развитие, правовое обеспечение, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления.

Ко второму туру было допущено 14 муниципальных служащих.

Сравнивая состав участников с предыдущими годами, Алексей Севастьянов обратил внимание, что раньше на звание лучшего муниципального служащего претендовали в основном опытные сотрудники ОМСУ, а сейчас стало много молодёжи.

«Весьма профессиональные и очень компетентные ребята. Нет тоски в глазах, нет слёз по нехватке бюджета и ещё чего-то, а есть решения, понимание проблем и путей их решения. И самое главное, что есть инициатива», - поделился впечатлениями от очного общения с конкурсантами Алексей Севастьянов.

По словам депутата, муниципальные служащие продемонстрировали глубокие знания законодательства и практическое понимание ситуации в сфере местного самоуправления. Кроме того, все претенденты прошли тестирование на знание русского языка как государственного языка страны.

По традиции имена победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий» станут известны ко Дню местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.

Добавим, конкурс «Лучший муниципальный служащий» в Псковской области проводится по поручению губернатора Михаила Ведерникова с 2021 года.