Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
уютный город своими руками
ответы на все вопросы
Онлайн-викторина про Псковскую область
ФКГС поселок Панино
поездки с выгодой
топ заведений для выпускников
тендер от ПЭМЗ
услуги в цифре
места для выпускного
Господин Рейтингомер
Кабельный потенциал
Сергей Федосеев о работе в округе
новый туристический маршрут
 
 
 
ещё Общество 13.04.2024 11:597 Власти Псковской области отказались от проведения парада 9 мая 15.04.2024 16:580 Некомфортную погоду прогнозируют в Псковской области 15.04.2024 16:570 Продолжается подготовка к проведению 65-й встречи на Кургане Дружбы 15.04.2024 16:350 «ГорДозор»: Сухой фонтан как новая точка притяжения. ВИДЕО 15.04.2024 15:542 Нет тоски в глазах, а есть инициатива – Алексей Севастьянов о конкурсе муниципальных служащих 15.04.2024 15:160 До -1 градуса похолодает в Псковской области 16 апреля
 
 
 
Самое популярное 13.04.2024 20:0610 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 10.04.2024 18:054 Архиепископ Егорьевский Матфей назначен игуменом Псково-Печерского монастыря 11.04.2024 09:201 Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность участкового в Себеже 14.04.2024 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 08.04.2024 17:551 Рейтингомер: отставка недели, «из СИЗО на СВО» и взлет по профсоюзной линии
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Нет тоски в глазах, а есть инициатива – Алексей Севастьянов о конкурсе муниципальных служащих

15.04.2024 15:54|ПсковКомментариев: 2

Второй этап регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошёл в Псковской области. Конкурсная комиссия, в состав которой от областного Собрания депутатов входит председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, оценила теоретические знания претендентами, выполненные ими практические задания, содержательность выступления и чёткость ответов на поставленные вопросы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Заявки на участие в конкурсе подали 19 муниципальных служащих – это больше чем годом ранее. Конкурсанты представили работы по семи номинациям: экономика, градостроительство и землепользование, благоустройство населённых пунктов и ЖКХ, социальное развитие, правовое обеспечение, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления.

Ко второму туру было допущено 14 муниципальных служащих.

Сравнивая состав участников с предыдущими годами, Алексей Севастьянов обратил внимание, что раньше на звание лучшего муниципального служащего претендовали в основном опытные сотрудники ОМСУ, а сейчас стало много молодёжи.

«Весьма профессиональные и очень компетентные ребята. Нет тоски в глазах, нет слёз по нехватке бюджета и ещё чего-то, а есть решения, понимание проблем и путей их решения. И самое главное, что есть инициатива», - поделился впечатлениями от очного общения с конкурсантами Алексей Севастьянов.

По словам депутата, муниципальные служащие продемонстрировали глубокие знания законодательства и практическое понимание ситуации в сфере местного самоуправления. Кроме того, все претенденты прошли тестирование на знание русского языка как государственного языка страны.

По традиции имена победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий» станут известны ко Дню местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.

Добавим, конкурс «Лучший муниципальный служащий» в Псковской области проводится по поручению губернатора Михаила Ведерникова с 2021 года.

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
В опросе приняло участие 28 человек
15.04.2024, 16:580 Некомфортную погоду прогнозируют в Псковской области 15.04.2024, 16:570 Продолжается подготовка к проведению 65-й встречи на Кургане Дружбы 15.04.2024, 16:490 На 58 миллионов рублей оштрафовали псковичей за год за неуплату налогов 15.04.2024, 16:402 Около 100 участников собрал псковский турнир по самбо в честь Ледового побоища
15.04.2024, 16:350 «ГорДозор»: Сухой фонтан как новая точка притяжения. ВИДЕО 15.04.2024, 16:170 Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах для электросамокатчиков 15.04.2024, 16:063 Псковские содержаночки 15.04.2024, 15:580 Водолазы ищут тело мужчины в Дедовичском районе
15.04.2024, 15:542 Нет тоски в глазах, а есть инициатива – Алексей Севастьянов о конкурсе муниципальных служащих 15.04.2024, 15:450 Зампред правления Сбера: Простота и ясность – ключевые условия для молодых предпринимателей 15.04.2024, 15:370 Восемь человек пострадали в ДТП на дорогах Псковской области за неделю 15.04.2024, 15:250 Более 28 тысяч налоговых деклараций за 2023 год подали в псковское УФНС
15.04.2024, 15:160 До -1 градуса похолодает в Псковской области 16 апреля 15.04.2024, 15:050 Возможности получить ипотеку со скидкой расширил Сбер 15.04.2024, 14:590 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о завершении декларационной кампании в Псковской области 15.04.2024, 14:480 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I. ВИДЕО
15.04.2024, 14:390 Растущую свалку на Рижском проспекте в Пскове ликвидировали 15.04.2024, 14:300 В интересах пациента 15.04.2024, 14:290 Интерактив: Городу нужен нормальный лесопарк! 15.04.2024, 14:190 Дополнительные пригородные поезда начнут курсировать из Пскова и Великих Лук
15.04.2024, 14:120 Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» стартует в Пскове 15.04.2024, 13:590 Фотофакт: Новый фонтан на Четырех углах в Пскове огородили забором 15.04.2024, 13:500 Юная пассажирка пострадала при столкновении двух автомобилей и трактора в Пскове 15.04.2024, 13:400 92-летний житель Псковской области стал жертвой мошенников
15.04.2024, 13:260 По горам, морям и замкам: новый маршрут, который удивит туристов в этом году 15.04.2024, 13:160 «Дебаты о спорте и не только» состоялись в Великих Луках 15.04.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: 30-летие регпарламента, новый иноагент и когда отключать отопление? 15.04.2024, 13:013 Главврачи требуются в шесть больниц в Псковской области
15.04.2024, 12:530 Брифинг, посвященный завершению декларационной кампании в Псковской области, пройдет в пресс-центре ПЛН 15.04.2024, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Сухой фонтан как новая точка притяжения 15.04.2024, 12:290 Псковичи завоевали медали на первенстве России по спортивной борьбе 15.04.2024, 12:260 «Постскриптум»: 30-летие регпарламента, новый иноагент и когда отключать отопление?
15.04.2024, 12:190 Выставка «Ковалевская и космос» начала работу в Полибино 15.04.2024, 12:070 Великолучанина лишили свободы за убийство знакомого на почве ревности 15.04.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I 15.04.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 апреля
15.04.2024, 11:520 «ГорДозор»: Сухой фонтан как новая точка притяжения 15.04.2024, 11:500 Почти 80 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок 15.04.2024, 11:400 Около 65 тысяч жителей Псковской области проголосовали за территории благоустройства по нацпроекту 15.04.2024, 11:250 Жителя Себежа наказали за избиение собутыльника гвоздодером
15.04.2024, 11:160 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I 15.04.2024, 11:061 Одиночество или Свобода? 15.04.2024, 10:550 Официальный плейлист псковского опен-эйра «Добрый рок-2024» доступен в Сети 15.04.2024, 10:442 Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги
15.04.2024, 10:330 Жилой дом и хозпостройка сгорели в Стругокрасненском округе 15.04.2024, 10:230 Свыше 400 псковичей получили предложения от работодателей на ярмарке трудоустройства 15.04.2024, 10:120 Каждый четвертый работающий пскович не решается просить прибавку к зарплате – опрос 15.04.2024, 10:010 Более 10 ландшафтных пожаров зафиксировали в Псковской области за два дня
15.04.2024, 09:500 В России проведут ревизию контрольных работ на предмет их нужности 15.04.2024, 09:411 Хороший пример заразителен 15.04.2024, 09:292 Прокуратура начала проверку из-за растущей свалки на Завеличье 15.04.2024, 09:150 Эксперт рассказала, почему невыгодно брать отпуск в мае
15.04.2024, 09:001 На что готовы пойти жители СЗФО, чтобы работать максимально эффективно 15.04.2024, 08:401 Разрыв между пенсиями работающих и незанятых россиян снизился до 5,6 тысячи 15.04.2024, 08:200 Какие посты в соцсетях могут навредить карьере, рассказала эксперт 15.04.2024, 08:001 В Госдуме предупредили об опасности использования VPN-сервисов
15.04.2024, 07:402 Потребительский спрос резко упал в Псковской области в 2023 году по сравнению с 2022-м 15.04.2024, 07:201 Глава ВЦИОМ рассказал о причинах снижения количества желающих уехать за рубеж россиян 15.04.2024, 07:000 В России хотят выдавать сертификаты на газификацию домов 14.04.2024, 22:000 Врач назвала еду опаснее жирной колбасы и соли
14.04.2024, 21:400 Международный турнир по волейболу прошел в Себежском районе 14.04.2024, 21:200 Четырехлетнему ребенку сломало руку дверью автобуса 14.04.2024, 21:060 Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности 14.04.2024, 21:000 Перечислены последствия дефицита мелатонина
14.04.2024, 20:400 Умерла актриса из «Дальнобойщиков»  Инна Головина 14.04.2024, 20:230 Банкноту с признаками подделки изъяли в Пскове 14.04.2024, 20:040 Колдун из Порховского района Виталий Рожков продолжил участие в «Битве экстрасенсов» 14.04.2024, 19:450 Стало известно, сколько российских туристов сейчас находится в Иране
14.04.2024, 19:222 Более 2 тысяч человек стали участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства 14.04.2024, 19:000 Экспорт товаров из России в марте вырос до максимума с декабря 2022 года 14.04.2024, 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 14.04.2024, 18:200 Подозреваемую в краже псковичку задержали росгвардейцы 
14.04.2024, 18:000 Переводы для россиян между своими счетами с 1 мая станут доступнее 14.04.2024, 17:414 В Совбезе заявили, что для защиты традиционных ценностей нужен международный механизм 14.04.2024, 17:200 Автоволонтеров для перевозки раненного аиста ищут в Псковской области 14.04.2024, 17:020 Псковской области вручили награды за первое место в номинации «Лучший субъект России по поддержке ТОС»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru