Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
услуги в цифре
уютный город своими руками
Онлайн-викторина про Псковскую область
Кабельный потенциал
ФКГС поселок Панино
топ заведений для выпускников
Господин Рейтингомер
новый туристический маршрут
поездки с выгодой
места для выпускного
тендер от ПЭМЗ
Сергей Федосеев о работе в округе
ответы на все вопросы
Открытие Гельдтовой бани
 
 
 
ещё Общество 13.04.2024 11:597 Власти Псковской области отказались от проведения парада 9 мая 15.04.2024 18:000 Бывший руководитель транспортной прокуратуры Псковской области назначен в Архангельск 15.04.2024 17:470 Александр Козловский сдал кровь в рамках акции в преддверии Национального дня донора 15.04.2024 17:390 Приставам-исполнителям предлагают предоставить право на ношение оружия 15.04.2024 17:280 «Постскриптум»: 30-летие регпарламента, новый иноагент и когда отключать отопление? ВИДЕО 15.04.2024 17:130 Спортивный мастер-класс для ветеранов боевых действий — участников СВО пройдет в Пскове
 
 
 
Самое популярное 13.04.2024 20:0611 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 14.04.2024 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 10.04.2024 18:054 Архиепископ Егорьевский Матфей назначен игуменом Псково-Печерского монастыря 11.04.2024 09:201 Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность участкового в Себеже 08.04.2024 17:551 Рейтингомер: отставка недели, «из СИЗО на СВО» и взлет по профсоюзной линии
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Спортивный мастер-класс для ветеранов боевых действий — участников СВО пройдет в Пскове

15.04.2024 17:13|Псков

Мастер-класс «Сильный воин» пройдет в Пскове для ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции с нарушением ПОДА. Встреча состоится 17 апреля в спортивном комплексе «Олимп». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, планируется, что она соберет порядка 50 участников.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В программе мастер-класса - настольный теннис, армрестлинг, стрельба из лука, паурлифтинг, электронный тир и волейбол.

Участники мастер-класса смогут ближе познакомиться с представленными спортивными дисциплинами и выбрать для себя наиболее подходящую, чтобы в дальнейшем развивать в ней свое мастерство.

В рамках встречи участники смогут пообщаться со спортсменами — призерами и победителями первенств и чемпионатов России среди лиц ПОДА. Гостями мероприятия станут чемпион России, мастер спорта по адаптивному спорту (академическая гребля) Вадим Морозов, победитель Паралимпийских игр в Токио по стрельбе из лука Маргарита Сидоренко и заслуженный тренер России по стрельбе из лука Виталий Андреев. Кроме того, в режиме телемоста на связь с участниками мероприятия выйдет шестикратный чемпион Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, член исполкома Паралимпийского Комитета России Сергей Шилов.

С творческими номерами выступят воспитанники спортивной школы «Бригантина» и представители Псковского филиала Всероссийского общества инвалидов.

Мастер-класс реализуется в рамках программы поддержки участников и ветеранов СВО, а также их интеграции в общественную и спортивную деятельность.

Осенью в регионе пройдут итоговые мероприятия, по результатам которых будет сформирована команды Псковской области для участия в Кубке защитников Отечества 2025 года.

Напомним, ранее проведение спортивных мероприятий, активными участниками которых станут ветераны спецоперации, губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с врио председателя регионального комитета по спорту Галиной Овсовой.

Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
В опросе приняло участие 42 человека
15.04.2024, 18:070 Уголовное дело возбудили по факту рубки деревьев в Корытовском лесу 15.04.2024, 18:000 Бывший руководитель транспортной прокуратуры Псковской области назначен в Архангельск 15.04.2024, 17:470 Александр Козловский сдал кровь в рамках акции в преддверии Национального дня донора 15.04.2024, 17:390 Приставам-исполнителям предлагают предоставить право на ношение оружия
15.04.2024, 17:280 «Постскриптум»: 30-летие регпарламента, новый иноагент и когда отключать отопление? ВИДЕО 15.04.2024, 17:160 Баня в комплексе «Гельдт» открывается в Пскове вслед за рестораном 15.04.2024, 17:130 Спортивный мастер-класс для ветеранов боевых действий — участников СВО пройдет в Пскове 15.04.2024, 16:580 Некомфортную погоду прогнозируют в Псковской области
15.04.2024, 16:570 Продолжается подготовка к проведению 65-й встречи на Кургане Дружбы 15.04.2024, 16:490 На 58 миллионов рублей оштрафовали псковичей за год за неуплату налогов 15.04.2024, 16:402 Около 100 участников собрал псковский турнир по самбо в честь Ледового побоища 15.04.2024, 16:350 «ГорДозор»: Сухой фонтан как новая точка притяжения. ВИДЕО
15.04.2024, 16:170 Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах для электросамокатчиков 15.04.2024, 16:063 Псковские содержаночки 15.04.2024, 15:580 Водолазы ищут тело мужчины в Дедовичском районе 15.04.2024, 15:542 Нет тоски в глазах, а есть инициатива – Алексей Севастьянов о конкурсе муниципальных служащих
15.04.2024, 15:450 Зампред правления Сбера: Простота и ясность – ключевые условия для молодых предпринимателей 15.04.2024, 15:370 Восемь человек пострадали в ДТП на дорогах Псковской области за неделю 15.04.2024, 15:250 Более 28 тысяч налоговых деклараций за 2023 год подали в псковское УФНС 15.04.2024, 15:160 До -1 градуса похолодает в Псковской области 16 апреля
15.04.2024, 15:050 Возможности получить ипотеку со скидкой расширил Сбер 15.04.2024, 14:590 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о завершении декларационной кампании в Псковской области 15.04.2024, 14:480 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I. ВИДЕО 15.04.2024, 14:390 Растущую свалку на Рижском проспекте в Пскове ликвидировали
15.04.2024, 14:300 В интересах пациента 15.04.2024, 14:291 Интерактив: Городу нужен нормальный лесопарк! 15.04.2024, 14:190 Дополнительные пригородные поезда начнут курсировать из Пскова и Великих Лук 15.04.2024, 14:120 Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» стартует в Пскове
15.04.2024, 13:590 Фотофакт: Новый фонтан на Четырех углах в Пскове огородили забором 15.04.2024, 13:500 Юная пассажирка пострадала при столкновении двух автомобилей и трактора в Пскове 15.04.2024, 13:400 92-летний житель Псковской области стал жертвой мошенников 15.04.2024, 13:260 По горам, морям и замкам: новый маршрут, который удивит туристов в этом году
15.04.2024, 13:160 «Дебаты о спорте и не только» состоялись в Великих Луках 15.04.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: 30-летие регпарламента, новый иноагент и когда отключать отопление? 15.04.2024, 13:013 Главврачи требуются в шесть больниц в Псковской области 15.04.2024, 12:530 Брифинг, посвященный завершению декларационной кампании в Псковской области, пройдет в пресс-центре ПЛН
15.04.2024, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Сухой фонтан как новая точка притяжения 15.04.2024, 12:290 Псковичи завоевали медали на первенстве России по спортивной борьбе 15.04.2024, 12:260 «Постскриптум»: 30-летие регпарламента, новый иноагент и когда отключать отопление? 15.04.2024, 12:190 Выставка «Ковалевская и космос» начала работу в Полибино
15.04.2024, 12:070 Великолучанина лишили свободы за убийство знакомого на почве ревности 15.04.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I 15.04.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 апреля 15.04.2024, 11:520 «ГорДозор»: Сухой фонтан как новая точка притяжения
15.04.2024, 11:500 Почти 80 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок 15.04.2024, 11:400 Около 65 тысяч жителей Псковской области проголосовали за территории благоустройства по нацпроекту 15.04.2024, 11:250 Жителя Себежа наказали за избиение собутыльника гвоздодером 15.04.2024, 11:160 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I
15.04.2024, 11:061 Одиночество или Свобода? 15.04.2024, 10:550 Официальный плейлист псковского опен-эйра «Добрый рок-2024» доступен в Сети 15.04.2024, 10:442 Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги 15.04.2024, 10:330 Жилой дом и хозпостройка сгорели в Стругокрасненском округе
15.04.2024, 10:230 Свыше 400 псковичей получили предложения от работодателей на ярмарке трудоустройства 15.04.2024, 10:120 Каждый четвертый работающий пскович не решается просить прибавку к зарплате – опрос 15.04.2024, 10:010 Более 10 ландшафтных пожаров зафиксировали в Псковской области за два дня 15.04.2024, 09:500 В России проведут ревизию контрольных работ на предмет их нужности
15.04.2024, 09:411 Хороший пример заразителен 15.04.2024, 09:292 Прокуратура начала проверку из-за растущей свалки на Завеличье 15.04.2024, 09:150 Эксперт рассказала, почему невыгодно брать отпуск в мае 15.04.2024, 09:001 На что готовы пойти жители СЗФО, чтобы работать максимально эффективно
15.04.2024, 08:401 Разрыв между пенсиями работающих и незанятых россиян снизился до 5,6 тысячи 15.04.2024, 08:200 Какие посты в соцсетях могут навредить карьере, рассказала эксперт 15.04.2024, 08:001 В Госдуме предупредили об опасности использования VPN-сервисов 15.04.2024, 07:402 Потребительский спрос резко упал в Псковской области в 2023 году по сравнению с 2022-м
15.04.2024, 07:201 Глава ВЦИОМ рассказал о причинах снижения количества желающих уехать за рубеж россиян 15.04.2024, 07:000 В России хотят выдавать сертификаты на газификацию домов 14.04.2024, 22:000 Врач назвала еду опаснее жирной колбасы и соли 14.04.2024, 21:400 Международный турнир по волейболу прошел в Себежском районе
14.04.2024, 21:200 Четырехлетнему ребенку сломало руку дверью автобуса 14.04.2024, 21:060 Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности 14.04.2024, 21:000 Перечислены последствия дефицита мелатонина 14.04.2024, 20:400 Умерла актриса из «Дальнобойщиков»  Инна Головина
14.04.2024, 20:230 Банкноту с признаками подделки изъяли в Пскове 14.04.2024, 20:040 Колдун из Порховского района Виталий Рожков продолжил участие в «Битве экстрасенсов» 14.04.2024, 19:450 Стало известно, сколько российских туристов сейчас находится в Иране 14.04.2024, 19:222 Более 2 тысяч человек стали участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru