Общество

Спортивный мастер-класс для ветеранов боевых действий — участников СВО пройдет в Пскове

Мастер-класс «Сильный воин» пройдет в Пскове для ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции с нарушением ПОДА. Встреча состоится 17 апреля в спортивном комплексе «Олимп». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, планируется, что она соберет порядка 50 участников.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В программе мастер-класса - настольный теннис, армрестлинг, стрельба из лука, паурлифтинг, электронный тир и волейбол.

Участники мастер-класса смогут ближе познакомиться с представленными спортивными дисциплинами и выбрать для себя наиболее подходящую, чтобы в дальнейшем развивать в ней свое мастерство.

В рамках встречи участники смогут пообщаться со спортсменами — призерами и победителями первенств и чемпионатов России среди лиц ПОДА. Гостями мероприятия станут чемпион России, мастер спорта по адаптивному спорту (академическая гребля) Вадим Морозов, победитель Паралимпийских игр в Токио по стрельбе из лука Маргарита Сидоренко и заслуженный тренер России по стрельбе из лука Виталий Андреев. Кроме того, в режиме телемоста на связь с участниками мероприятия выйдет шестикратный чемпион Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, член исполкома Паралимпийского Комитета России Сергей Шилов.

С творческими номерами выступят воспитанники спортивной школы «Бригантина» и представители Псковского филиала Всероссийского общества инвалидов.

Мастер-класс реализуется в рамках программы поддержки участников и ветеранов СВО, а также их интеграции в общественную и спортивную деятельность.

Осенью в регионе пройдут итоговые мероприятия, по результатам которых будет сформирована команды Псковской области для участия в Кубке защитников Отечества 2025 года.

Напомним, ранее проведение спортивных мероприятий, активными участниками которых станут ветераны спецоперации, губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с врио председателя регионального комитета по спорту Галиной Овсовой.