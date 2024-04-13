Общество

Творчество Гоголя обсудили в учебно-консультационном пункте псковского СИЗО-1

Традиционный урок из цикла «Разговоры о важном» прошел в учебно-консультационном пункте псковского следственного изолятора. На этот раз он был посвящен 215-летию со дня рождения Николая Гоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, в ходе урока учащиеся ознакомились с фрагментами биографии классика и активно включились в беседу о произведениях Н. В. Гоголя, которые они читали. Также аудитории представили интервью директора «Дома Н. В. Гоголя» Веры Викуловой, где прозвучало много фактов о личности гения русской литературы и его жизненных интересах. Завершилось занятие созданием информационного стенда «Юбиляр-писатель».

«Николай Васильевич Гоголь оставил потомкам загадку своего творчества и личности. Его произведения проживают актеры на многих театральных сценах мира. По мотивам его книг снимаются фильмы, в которых отражаются реалии современной жизни», - подвела итог классного часа Наталья Афанасьева.