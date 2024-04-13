Общество

Знаки «Псков. Город воинской славы» приведут в порядок к майским праздникам

Знаки «Псков. Город воинской славы» на всех четырех въездах в Псков приведут в порядок к майским праздникам. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Откуда бы вы ни въезжали в Псков, вас встречают знаки «Псков. Город воинской славы» - визитная карточка города на всех четырех направлениях. В этом году стелам исполнится 14 лет, а к майским праздникам они снова станут как новые», - рассказал глава города.

Два знака - в Черехе и на въезде со стороны Гдова - уже обновлены. Восстановлены швы каменной кладки, бетонные буквы «Псков» оштукатурены и покрашены всесезонной краской, металлические буквы «Город воинской славы» покрыты антикоррозийным составом.

«Постараемся, чтобы ухоженный вид сохранился как можно дольше, и стелы продолжили украшать фотографии наших туристов», - заключил Борис Елкин.