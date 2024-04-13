Общество

В дворянские усадьбы вывозили псковских гимназистов в 1915 году

В 1915 году гимназисты на Псковщине выезжали в дворянские усадьбы, чтобы знакомиться с различными видами сельскохозяйственного производства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото предоставлено Государственным архивом Псковской области

«А вы в школьные годы на экскурсии выезжали? Практика организации экскурсий для учащихся была внедрена довольно давно», - отметили в архиве.

Из архивных документов, хранящихся в фондах Государственного архива Псковской области, можно узнать, к примеру, что в 1915 году гимназисты выезжали в дворянские усадьбы чтобы знакомиться с различными видами сельскохозяйственного производства. Так, в Порхове в рамках экскурсионной программы предлагалось побывать в усадьбе Княжьи Горки, чтобы узнать о практике садоводства, в Захонье – для знакомства с питомником, в Вязье – для визита на молочную ферму.

«Особо стоит отметить экскурсии, организованные художественно-производственной школой имени Н. Ф. Фан-дер-Флита. В 1915 году состоялась поездка учащихся в Киев – частью программы стали практические занятия по изучению и копированию мозаик Софийского собора. Годом позже группа отправилась в Новгород для изучения и копирования древнерусской живописи», - добавили в архиве.