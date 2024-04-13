Общество

Пресс-центр ПЛН станет площадкой для проведения Тотального диктанта

Объединенный пресс-центр Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM (102.6 FM) станет площадкой для проведения Тотального диктанта в Пскове. Масштабная акция пройдёт 20 апреля, начало в 14.00.

Фото здесь и далее: «Вечевой Орден»

В 2024 году Тотальному диктанту исполняется 20 лет. Для Пскова этот год тоже будет юбилейным – молодёжная организация «Вечевой Орден» проведёт акцию для псковичей в 10-й раз. Автором текста в этом году стала российская писательница Анна Матвеева.

Сейчас для регистрации открыты более чем 1300 площадок по всему миру. Напоминаем, что для очного участия в диктанте необходимо зарегистрироваться на одну из площадок на официальном сайте.

В Пскове написать диктант можно будет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина, пресс-центре Псковской Ленты Новостей, школе английского языка Joseph English School и главном корпусе ПсковГУ.

В этом году организаторы просят участников взять с собой «счастливые» ручки, которые точно помогут написать работу на «отлично». Тех, кто придет со своей ручкой, будет ждать тематический сувенир.

«Для нас Тотальный диктант – это настоящий праздник русского языка! Каждый год мы с нетерпением ждём возможности открыть регистрацию. С наступлением весны будущие участники и представители площадок спрашивают: "А будет ли диктант?" Конечно будет! С 2015 года Тотальный диктант написали больше 1700 псковичей, это – результат нашей работы на протяжении десяти лет. Приятно, что в акции принимают участие целые семьи и большое количество молодёжи. А это значит, что у нас получается следовать девизу проекта – мы доказываем, что писать грамотно – модно!» – поделилась координатор Тотального диктанта в Пскове Ольга Родина.

Напомним, ранее сайт «Псковской Ленты Новостей» стал онлайн-площадкой для проведения просветительской акции «Олимпийский диктант», которая в 2023 году состоялась уже во второй раз. Каждый желающий в режиме онлайн смог проверить свои знания по истории Олимпийского движения.