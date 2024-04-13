Общество

Пешеходный фонтан в Пскове официально откроют 27 июля

Мультимедийный пешеходный фонтан в Пскове, созданный по инициативе правительства региона и при финансовой поддержке Сбера, официально откроется 27 июля. Событие будет приурочено к празднованию 1121-летия со дня упоминания Пскова в летописях и 80-летию его освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В фоновом режиме на небольших высотах инновационный фонтан с подсветкой и светомузыкой начнет работать уже в мае. Договоренность об этом достигнута между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрием Суховерховым в рамках рабочей встречи в среду, 17 апреля.

Концепцию фонтана выбрали сами жители Псковской области. Его пробный запуск состоялся в ноябре прошлого года, после чего конструкция была законсервирована на зимний период. Сейчас завершаются весенние пусконаладочные работы и благоустройство прилегающей территории.