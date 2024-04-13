Общество

Летние лагеря Псковской области готовятся принять свыше 16 тысяч детей

Более 16 тысяч детей отдохнут в Псковской области в ходе летней оздоровительной кампании, что больше, чем в прошлом году. Как Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе правительства региона, заседание региональной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой в среду, 17 апреля.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Вера Емельянова отметила, что одна из главных задач — сохранить и приумножить количество детей, которые смогут получить услуги отдыха и оздоровления. «Надо сделать все возможное, чтобы привлечь еще больше ресурсов, учесть особые категории граждан и семей, которые нуждаются в этом в первую очередь. Важнейшим стратегическим смыслом работы является сохранение и сбережение здоровья детей», — отметила первый вице-губернатор.

Подготовка к летнему оздоровительному сезону в Псковской области проходит в плановом режиме сразу по нескольким направлениям, проинформировала директор регионального Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова: «К работе готовится 171 оздоровительное учреждение, которое внесено в региональный реестр. В этом году детей примут и 8 новых лагерей дневного пребывания. Впервые в реестр включен загородный оздоровительный лагерь, который будет работать на базе Воронцовской специальной школы. Там пройдет инклюзивная смена для 50 ребят».

Сезон в лагерях дневного пребывания стартует 27 мая, в загородных — 30 мая. В этом году на территории Псковской области проведут порядка 20 профильных смен: «Орлята России», «Время героев», «Движение Первых», «Юные инспектора дорожного движения». Состоятся и традиционные спортивные, профориентационные, лидерские, санаторно-оздоровительные заезды.

Дополнительно за пределы региона в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» и «Смена» на конкурсной основе отправятся почти 140 ребят.

Некоторые категории детей могут рассчитывать на льготы в получении путевок. Среди них — дети участников СВО и ветеранов боевых действий, многодетные семьи, дети, находящиеся, в трудной жизненной ситуации, а также дети работающих граждан и другие. В этом году дотации из областного бюджета на эти цели составят 108 млн, что на 5 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Участники межведомственной комиссии обсудили подготовку материально-технической базы загородных лагерей, обновление оборудования, меры по обеспечению антитеррористической и санитарной безопасности, организацию медицинского обеспечения, наполнение досуговых программ смен и другие рабочие вопросы. Речь зашла и о своевременной акарицидной обработке от клещей территорий летних оздоровительных учреждений, объемы работ в сравнении с 2023 годом увеличили на 33 гектара.

Одновременно проводится набор педагогических работников и технического персонала. Планируется, что за отдых и оздоровление детей будут отвечать около 3,5 тысячи специалистов.

По итогам заседания комиссии Вера Емельянова поручила главам муниципальных районов обратить особое внимание на обеспечение кадрового потенциала и нормативное состояние дорожного полотна при подъезде к оздоровительным учреждениям. «У нас большой опыт в подготовке летнего отдыха. Надеюсь, что оздоровительный сезон для всех наших детей пройдет успешно», — заключила Вера Емельянова.