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Общество

Первая помощь для псковских дворов

18.04.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

Улицы и тротуары Пскова постепенно приводятся в порядок. Но во дворах и междворовых проездах по-прежнему много проблем: изношенное асфальтовое покрытие, ямы, которые в непогоду заполняются водой и создают неудобства для жителей. Возможности благоустройства этих территорий обсудила с представителями городской администрации в рамках контрольного выезда депутат Псковской городской Думы по избирательному округу № 10 Любовь Николаева. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

«Наш округ - один из молодых, но проблем уже хватает. Включая территории в план контрольного объезда, я руководствовалась обращениями граждан, которые ко мне поступают. По территориям, которые предлагаю сегодня посетить, наибольшее количество обращений», - пояснила Любовь Николаева.

Вместе с депутатом на округ выехали глава города Пскова Борис Елкин, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, представители Управления городского хозяйства и управляющих компаний.

Временные меры

Первой проблемной точкой, которую посетили участники выезда, стала пешеходная зона от рынка «Нива» к улице Кузбасской дивизии. Дорожное покрытие неровное, с огромными ямами-лужами, давно нуждается в ремонте.

«Эта территория является основным выходом с улицы Кузбасской дивизии к рынку, а дальше - на автобусную остановку на Коммунальной. Раньше жители проходили через территорию школы, но после того, как вокруг школы было построено ограждение, это стал единственный проход», - пояснила депутат.

По ее словам, жалоб на состояние этой территории поступает много: «Одна инициативная жительница встала у этого прохода и за час собрала более 200 подписей желающих привести в порядок этот проезд. Что будем делать?»

 

Глава города Борис Елкин предложил включить эту территорию в план ремонта проездов, а в этом году, в качестве временной меры, засыпать ФАМом (асфальтной крошкой - прим.ред.) «плотненько, под каток».

Затем участники выезда прошлись по улице Западной, где также нужен ремонт дорожного покрытия и троту­арной зоны. Любовь Николаева предположила, что в рамках планирующейся реконструкции улицы, тротуары будут сделаны. Но пока путь, по которому дети ежедневно ходят в школу, оставляет желать лучшего и тоже требует хотя бы экстренных мер в виде асфальтной крошки.

Парковки и детские площадки

На стоянке у торгового центра «Гулливер» уже идут работы по укладке асфальтового покрытия. Срок окончания работ - 1 июня, но глава города уверен, что объект сдадут досрочно. Это очень хорошо, поскольку парковкой у торгового комплекса пользуются не только местные жители, но и приезжающие сюда за покупками псковичи.

 

А вот вопрос благоустройства территории от стоянки торгового центра «Гулливер» до первого корпуса ППК, по словам Любови Николаевой, «требует вмешательства». «В гололед она не посыпается, снег там не убирают, некоторые фонари не горят», - сказала она, добавив, что по какой-то причине территория не включена в план УГХ, хотя она муниципальная.

Коснулись участники контрольного объезда и вопросов установки детских площадок. Борис Елкин заметил, что помимо второй очереди реконструкции на Западной, планируется оборудование научной детской площадки в сквере. Этот вопрос сейчас прорабатывается.

«Сквер на улице Западной планируется модернизировать. В рамках этой модернизации предусмотрено устройство новых площадок. В рамках программы «Комфортная городская среда» детские площадки можно делать на междворовой территории. На дворовых территориях тоже можно устанавливать таких площадки. Но самое главное - чтобы собственники провели собрание жильцов МКД и в последующем взяли площадку на баланс. Мы со своей стороны готовы бесплатно установить ее», - отметил глава города.

 

Ямочный ремонт

Еще одна болевая точка округа - дворы домов 36, 38, 40 по улице Рокоссовского. По словам депутата, въезд сделан, но сами дворы в безобразном состоянии.

К обсуждению вопроса подключились и местные жители. По словам жительницы одного из домов, проблема с дорогой постоянная: «Зимой здесь ходить невозможно: ямы, глыбы. Соответственно летом, здесь не пройти из-за огромных луж».

Поскольку дворовые территории на Рокоссовского размежеванные, ремонт их - это прерогатива собственников, жителей этих домов. Но ситуация не безвыходная.

«Существуют пути решения этих проблем через создание ТОСов, через включение этих территорий в программу «Комфортная городская среда». Тут уже опять таки все зависит от активности граждан», - отметила Любовь Николаева. И добавила, что администрация тоже обещает помочь: «Борис Андреевич (Елкин - прим.ред.) обещал оказать «первую» помощь и существующие ямы засыпать ФАМом».

Аналогичная проблема и чуть дальше, на улице Байкова: все дорожное покрытие проезда к улице Михайловской в ямах. По словам депутата, дворовый проезд важен еще и потому, что является дорогой к Деревне-SOS и широко используется гражданами. «Необходимо его приводить в порядок. Надеюсь, также экстренную помощь окажет управление городского хозяйства. И в план ремонта следующего года эти территории будут включены», - сказала она.

 

«В этом районе Завеличья много проблем, в том числе, и с дорожным покрытием. Это и междворовые проезды, и дворовые территории. Будем плотно этим заниматься», - подытожил результаты встречи Борис Елкин.

По его словам, что-то будет устраняться моментально, - что-то включаться в план ремонта на следующий год. «Работы еще много. Есть определенные ограничения, которые нас сковывают. Но если в течение года будет появляться экономия бюджета, мы сможем тратить эти средства на ремонт проездов», - пообещал глава города.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова

Теги: #Гордума #депутат #округ
Источник: Псковская Лента Новостей
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