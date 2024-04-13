Общество

Подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта Псковской межрайонной больницы

Недобросовестного подрядчика в Псковской области привлекли к административной ответственности за срыв срока капитального ремонта Псковской межрайонной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура провела проверку и установила, что управление капитального строительства Псковской области и ООО «Техно-Строй» заключили государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту межрайонной больницы. Вместе с тем в нарушение требований закона подрядчик не исполнил обязательства в части срока выполнения работ.

Прокурор возбудил в отношении директора организации дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Суд, рассмотрев материалы прокурорской проверки, привлек директора подрядной организации к административной ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа более 100 тысяч рублей.