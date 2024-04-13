Добычинскую школу в Палкинском районе отремонтируют к 1 сентября

Ремонт Добычинской средней общеобразовательной школы в деревне Новая Уситва Палкинского района будет сделан до 1 сентября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках личного приема граждан 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С вопросом о содействии в проведении капитального ремонта кровли и межэтажных перекрытий здания школы в деревне Новая Уситва к губернатору обратилась местная жительница Ольга Чупакова. Она добавила, что в местном бюджете средств на ремонт школы не хватает.
Губернатор отметил, что выделить деньги на ремонт школы удалось за счет экономии.
Временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков заметил, что дополнительный капитальный ремонт здания возможен только в 2027, поэтому были выбраны все приоритетные виды работ: кровля, фасад, окна, межэтажные перекрытия.
«Формально срок ставим до 1 декабря, если будет какой-то форс-мажор. Но для себя определяемся, что к началу учебного процесса, 1 сентября, все работы должны быть выполнены», - заключил Михаил Ведерников.