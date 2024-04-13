Общество

Добычинскую школу в Палкинском районе отремонтируют к 1 сентября

Ремонт Добычинской средней общеобразовательной школы в деревне Новая Уситва Палкинского района будет сделан до 1 сентября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках личного приема граждан 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С вопросом о содействии в проведении капитального ремонта кровли и межэтажных перекрытий здания школы в деревне Новая Уситва к губернатору обратилась местная жительница Ольга Чупакова. Она добавила, что в местном бюджете средств на ремонт школы не хватает.

Губернатор отметил, что выделить деньги на ремонт школы удалось за счет экономии.

«В областном бюджете этих денег не предусмотрено. И все-таки нужно ответственно относиться к срокам для доставления заявок и к качеству заявок на ремонт (в рамках федерального проекта - ред.). Все, кто сделал это своевременно, получили федеральное финансирование, поэтому вам просто повезло, потому что в комитете по итогам проведения областных процедур есть экономия, и часть средств будет направлена на первоначальные, первоочередные ремонтные работы. Но отрабатывайте с комитетом, подавайте заявки», - сказал глава региона.

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков заметил, что дополнительный капитальный ремонт здания возможен только в 2027, поэтому были выбраны все приоритетные виды работ: кровля, фасад, окна, межэтажные перекрытия.

«Формально срок ставим до 1 декабря, если будет какой-то форс-мажор. Но для себя определяемся, что к началу учебного процесса, 1 сентября, все работы должны быть выполнены», - заключил Михаил Ведерников.