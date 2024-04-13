Общество

Псковича наказали за склонение ребенка к употреблению наркотиков и содержание притона

49-летнего мужчину в Пскове признали виновным в склонении двух девушек к потреблению наркотических средств, что повлекло смерть несовершеннолетней, а также в организации и содержании притона и сбыте наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СК РФ

Установлено, что 16 апреля 2022 года к осужденному, находящемуся по месту своего жительства, где им был организован притон для потребления наркотических средств, прибыли две ранее знакомые девушки, одна из которых являлась несовершеннолетней. В ходе общения мужчина сбыл на безвозмездной основе девушкам наркотическое средство, после чего склонил их к потреблению наркотиков. В результате употребления наркотического средства несовершеннолетняя скончалась от острого отравления.

Кроме того, в сентябре 2022 года мужчина сбыл наркотическое средство четверым своим знакомым, прибывшим в организованный им притон для потребления наркотических средств.

Приговором суда виновному назначили наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.