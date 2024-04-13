Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новый туристический маршрут
услуги в цифре
тендер от ПЭМЗ
поездки с выгодой
Господин Рейтингомер
Кабельный потенциал
места для выпускного
Онлайн-викторина про Псковскую область
ФКГС поселок Панино
топ заведений для выпускников
Открытие Гельдтовой бани
уютный город своими руками
ответы на все вопросы
Сергей Федосеев о работе в округе
зарплата за работу на выходных
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
 
 
 
ещё Общество 13.04.2024 11:598 Власти Псковской области отказались от проведения парада 9 мая 18.04.2024 18:000 Владимир Мединский посетил памятник Невскому в Самолве. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.04.2024 17:570 Псковича наказали за склонение ребенка к употреблению наркотиков и содержание притона 18.04.2024 17:410 О вооружении воинов в 1242 году рассказал псковский историк 18.04.2024 17:160 Ремонт воинского захоронения в куньинской деревне Пухново завершат к 1 сентября 18.04.2024 17:150 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I
 
 
 
Самое популярное 13.04.2024 20:0611 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 14.04.2024 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 11.04.2024 09:201 Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность участкового в Себеже 15.04.2024 16:068 Псковские содержаночки 11.04.2024 10:2314 Интерактив: Тихая война партизана в псковском дворе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковича наказали за склонение ребенка к употреблению наркотиков и содержание притона

18.04.2024 17:57|ПсковКомментариев: 0

49-летнего мужчину в Пскове признали виновным в склонении двух девушек к потреблению наркотических средств, что повлекло смерть несовершеннолетней, а также в организации и содержании притона и сбыте наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. 

Фото: СК РФ

Установлено, что 16 апреля 2022 года к осужденному, находящемуся по месту своего жительства, где им был организован притон для потребления наркотических средств, прибыли две ранее знакомые девушки, одна из которых являлась несовершеннолетней. В ходе общения мужчина сбыл на безвозмездной основе девушкам наркотическое средство, после чего склонил их к потреблению наркотиков. В результате употребления наркотического средства несовершеннолетняя скончалась от острого отравления. 

Кроме того, в сентябре 2022 года мужчина сбыл наркотическое средство четверым своим знакомым, прибывшим в организованный им притон для потребления наркотических средств.

Приговором суда виновному назначили наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Теги: #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
В опросе приняло участие 218 человек
18.04.2024, 18:080 В строительстве очистных сооружений в Порхове задействованы 20 человек 18.04.2024, 18:000 Владимир Мединский посетил памятник Невскому в Самолве. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.04.2024, 17:570 Псковича наказали за склонение ребенка к употреблению наркотиков и содержание притона 18.04.2024, 17:520 Ложное упрощение
18.04.2024, 17:410 О вооружении воинов в 1242 году рассказал псковский историк 18.04.2024, 17:310 Восемь метров канализационной трубы меняют на Рижском проспекте в Пскове 18.04.2024, 17:250 За три года на восстановление псковских памятников направили почти три млрд рублей  18.04.2024, 17:160 Ремонт воинского захоронения в куньинской деревне Пухново завершат к 1 сентября
18.04.2024, 17:150 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I 18.04.2024, 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 апреля 18.04.2024, 16:540 Тонули ли ливонские рыцари в Чудском озере, рассказали на круглом столе в Пскове 18.04.2024, 16:430 Григорий Стороненков о ТОСах, переезде библиотеки и кабинете педиатра
18.04.2024, 16:350 Дети с фенилкетонурией в Псковской области начнут получать выплаты с июня 18.04.2024, 16:230 Круглый стол «День воинской славы России: Ледовое побоище» проводят в Пскове 18.04.2024, 16:110 «Росгосстрах» сообщил о планах присоединения дочернего общества «Пульс» 18.04.2024, 15:560 Имена погибших на захоронении в великолукской деревне Карцево увековечат до 9 мая
18.04.2024, 15:520 Курьера мошенников из Пскова будут судить за обман пенсионеров 18.04.2024, 15:430 «Гайд-парк»: Округ №12 – активность депутата, помноженная на активность жителей. ВИДЕО 18.04.2024, 15:370 Ремонт дороги регионального значения в Новоржеве завершат в этом году 18.04.2024, 15:320 Цветы возложили к памятнику Невскому под Псковом в День воинской славы России
18.04.2024, 15:220 Нового игумена обители встретили в Псково-Печерском монастыре 18.04.2024, 15:120 План дальнейшей догазификации утвердили в Локне 18.04.2024, 15:000 Пронумеровать: зачем вводят обязательную регистрацию для электросамокатов? 18.04.2024, 14:490 Снег ожидается в Псковской области 19 апреля
18.04.2024, 14:390 О Курбатове-друге и Курбатове-собеседнике говорил директор «Михайловского» на встрече с калининградской молодёжью 18.04.2024, 14:281 Воркаут-площадка появится возле центра дополнительного образования в Локне 18.04.2024, 14:180 Самые старые в мире сиамские близнецы скончались в США 18.04.2024, 14:080 Крио-шоу, ростовые куклы и чай: экогонка «Зеленые старты» пройдет в Овсище
18.04.2024, 13:570 Добычинскую школу в Палкинском районе отремонтируют к 1 сентября 18.04.2024, 13:481 Александр Борисов: Военная история Псковской земли - это обширное поле деятельности для РВИО 18.04.2024, 13:390 Работу по продвижению ЗОЖ усилят в Псковской области 18.04.2024, 13:300 В мире клещей
18.04.2024, 13:210 Владимир Мединский: Александр Невский получит справедливое место в новых учебниках 18.04.2024, 13:140 Светофоры снова не работают на улицах Розы Люксембург и Максима Горького в Пскове 18.04.2024, 13:070 Концепцию развития мемориального парка в Самолве представят Владимиру Мединскому  18.04.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Еленой Тимашовой
18.04.2024, 12:530 Скончалась сотрудница администрации Куньинского района Валентина Шестеренкина 18.04.2024, 12:474 Александр Невский много сражался с давлением Запада — Владимир Мединский  18.04.2024, 12:400 Регистрация на первомайский квест псковских профсоюзов закроется 19 апреля 18.04.2024, 12:300 Владимир Мединский возложил цветы к мемориальному комплексу в Самолве
18.04.2024, 12:210 Принять меры к регоператору за скопление мусора во дворах попросил пскович Александра Котова 18.04.2024, 12:121 ТОСы и как они меняют жизнь к лучшему? 18.04.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Григорием Стороненковым 18.04.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 апреля
18.04.2024, 11:530 Подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта Псковской межрайонной больницы 18.04.2024, 11:430 Почти 150 человек эвакуировали из псковского техникума в ходе учений 18.04.2024, 11:340 Жителю Новоржева сделали перерасчет платы за ЖКУ после жалобы в прокуратуру 18.04.2024, 11:250 Расписание движения поезда Великие Луки – Себеж изменится с 19 мая
18.04.2024, 11:170 «Подстрочник»: Территориальное общественное самоуправление в вопросах и ответах 18.04.2024, 11:070 Сроки выплаты пенсий и социальных пособий в мае назвали псковичам 18.04.2024, 10:540 Презентации и книжную ярмарку могут посетить псковичи в последний день форума «Русский Запад» 18.04.2024, 10:460 Два взрывоопасных предмета военных времен нашли в Великолукском районе
18.04.2024, 10:380 «Гайд-парк»: Округ №12 – активность депутата, помноженная на активность жителей 18.04.2024, 10:300 Исследователь из Петербурга рассказал о своей версии нахождения Вороньего камня 18.04.2024, 10:250 Летняя и зимняя погода одновременно наблюдается в европейской части России 18.04.2024, 10:140 На 103% увеличилось количество вакансий с подработкой в Псковской области
18.04.2024, 10:030 «Новые люди» сохранят название после слияния с «Партией роста» 18.04.2024, 10:003 Первая помощь для псковских дворов 18.04.2024, 09:470 «Михайловское» приглашает на деревенские посиделки в псковскую усадьбу Беклешова 18.04.2024, 09:300 Реальные располагаемые доходы россиян увеличились рекордно за 14 лет
18.04.2024, 09:150 Россияне могут столкнуться с ростом отказов при денежных переводах 18.04.2024, 09:005 Владимир Мединский прибыл в Псковскую область 18.04.2024, 08:400 Мобильных операторов хотят обязать сообщать россиянам об изъятии телефонных номеров 18.04.2024, 08:200 Эндокринолог объяснила, как избежать гиповитаминоза
18.04.2024, 08:000 Очередь на въезд в Россию из Латвии под Псковом выросла до 2,5 тысячи грузовиков 18.04.2024, 07:400 Россиянам напомнили о возможности взять отпуск на два дня в мае 18.04.2024, 07:201 В России отмечают День победы Александра Невского в Ледовом побоище 18.04.2024, 07:000 Российские банки выдали рекордное число автокредитов в начале года
17.04.2024, 22:000 Наказание за мародерство в чрезвычайных ситуациях могут ввести в России 17.04.2024, 21:460 Инфляция в марте в Псковской области составила более 6,5% 17.04.2024, 21:402 Жителей Псковской области приглашают на подготовку к «Диктанту Победы» 17.04.2024, 21:360 Выполнение норм публикационной активности обсудили в Псковском филиале Университета ФСИН России 
17.04.2024, 21:260 Выставка «Искоренить нельзя помиловать» открылась в Изборске 17.04.2024, 21:200 Школа креативных индустрий колледжа искусств стала площадкой Псковского чемпионата «Абилимпикс» 17.04.2024, 21:150 Петербуржца осудили за попытку дать взятку сотруднику Псковской таможни 17.04.2024, 21:020 Всероссийская акция «Библионочь-2024» пройдет в Пскове 20 апреля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru