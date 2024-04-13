Общество

Почти 1,5 тонны картофеля из Псковской области отправили в субъекты России

72 карантинных сертификата на вывоз картофеля, выращенного одним из сельхозпредприятий в Псковской области, оформлено с помощью ФГИС «Аргус-Фито». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

С начала 2024 года с помощью информационной системы «Аргус-Фито» выдано 72 карантинных сертификата на вывоз картофеля из карантинной фитосанитарной зоны, установленной по карантинному объекту – золотистой картофельной нематоде.

Все партии подкарантинной продукции были досмотрены, отобранные образцы направлены на фитосанитарную экспертизу. После получения заключения о карантинном фитосанитарном состоянии, по заявлению собственника продукции, на них были оформлены карантинные сертификаты.

Всего с территории региона было отправлено 823,4 тонны продовольственного и 513 тонн семенного картофеля в разные субъекты РФ: в Санкт-Петербург, Брянскую, Нижегородскую, Омскую области, Краснодарский и Красноярский края.

В Псковской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде в 19 населенных пунктах на общей площади 95,42 га, на территории 8 районов: Куньинском, Локнянском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском, Пыталовском, Себежском, Стругокрасненском.

