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Общество

Исполнился 81 год со дня основания подразделений контрразведки «Смерш»

19.04.2024 12:17|ПсковКомментариев: 0

81 год со дня основания подразделений контрразведки «Смерш» исполнился сегодня, 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

19 апреля 1943 года Иосиф Сталин подписал постановление СНК СССР об изъятии из ведения НКВД СССР управления особых отделов. На его базе и образовали главное управление контрразведки народного комиссариата обороны («Смерш»). Во главе новой структуры встал комиссар госбезопасности 2-го ранга генерал-полковник Виктор Абакумов.

Главными задачами «Смерш» были борьба со шпионажем и диверсиями, предательством, изменой Родине и дезертирством, пресечение антисоветских проявлений в частях Красной Армии, перевербовка немецких агентов, защита военной тайны и стратегических планов командования, дезинформация противника. Кроме того, сотрудники «Смерш» пресекали деятельность немецких диверсионно-разведывательных спецшкол, а в ходе сражений нередко лично командовали войсковыми подразделениями.

В штате управления НКГБ по Псковской области после его образования 29 августа 1944 года также служили опытнейшие сотрудники военной контрразведки «Смерш» (В. И. Агафонов, Н. А. Буланов, Е. Г. Грошев, К. А. Пустарнаков, К. П. Филиппов и другие). Все они удостоены боевых наград.

Всего за годы войны работниками «Смерш» обезврежено более 30 тысяч шпионов, 120 тысяч участников антисоветских организаций и групп, около 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов.

Теги: #годовщина
Источник: Псковская Лента Новостей
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