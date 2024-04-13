Общество

Псковские курсанты присоединились к конференции о уголовно-исполнительной системе

Конференция с международным участием, посвященная вопросам становления, развития и современного состояния уголовно-исполнительной системы, состоялась в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Межвузовская научно-практическая конференция c международным участием «Уголовно-исполнительная система: история и современность» проходила в течение двух дней в очном и дистанционном форматах с участием представителей научно-исследовательских институтов и образовательных организаций высшего образования России и Республики Беларусь, сотрудников территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний.

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, приветствуя участников конференции, отметил, что история развития уголовно-исполнительной системы и современные тенденции и проблемы, возникающие в сфере реализации уголовных наказаний и функционирования учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, вызывают живой интерес как представителей профессионального научного сообщества, так и практических работников правоохранительной сферы деятельности, поэтому заявленная тема стала предметом сегодняшней дискуссии.

В ходе работы научного мероприятия работали пять секций, на которых его участники обсудили вопросы, связанные с обеспечением режима и безопасности, защитой гражданских прав и законных интересов осужденных граждан и сотрудников УИС, подготовкой кадров для уголовно-исполнительной системы, современным состоянием и перспективами развития УИС, историей становления наказаний в России и зарубежных странах.

В вузе отметили, что участниками конференции стали научно-исследовательские центры НИИ ФСИН, ВНИИ МВД России, Кировский институт повышения квалификации работников ФСИН России, Университет ФСИН России, Академия ФСИН России, Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Воронежский институт ФСИН России, Самарский юридический институт ФСИН России, Кузбасский институт ФСИН России, Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина, Академия МВД Республики Беларусь, Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, Псковский государственный университет, Белорусский государственный университет, Воронежский государственный аграрный университет, УФСИН России по Псковской области и другие территориальные органы ФСИН России.