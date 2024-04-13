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Общество

3 из 4 псковичей не готовы отказаться от наличных денег – опрос

21.04.2024 13:00|ПсковКомментариев: 0

Обходиться без монет и банкнот мог бы только каждый восьмой экономически активный горожанин. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие граждане из Пскова.

Только 13% псковичей готовы перейти на безналичный расчет. Большинство (74%) не хотело бы полностью отказываться от монет и банкнот исходя из соображений финансовой безопасности: «Это мои заработанные деньги, а не банка!»; «Отказ от денежной массы сильно девальвирует национальную валюту»; «Стихийное бедствие — половодье — показало, что наличка всегда нужна. Отключена электроэнергия, нет платежа по карте — не работает банкомат».

Готовых совсем отказаться от наличности среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (15 и 11% соответственно). Горожане в возрасте 35—44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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